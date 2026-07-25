Za manje od 20 eura možete doći na skriveni otočić koji obožavaju Severina, Maja Šuput, Modrić, Đoković, Nina Badrić...

Posljednjih dana o Vrniku se govori više nego inače. Nakon što su fotografije s ovog malog otočića počele dijeliti brojne domaće pjevačice i druge poznate osobe, mnogi su se zapitali gdje se krije taj "skriveni jadranski dragulj". No, oni koji poznaju Korčulu reći će vam da Vrnik nije nikakva novost, samo je jedno od onih mjesta koje se jednom posjeti, a zatim mu se uvijek vraćate. Njegov mir, diskrecija i nestvarna ljepota osvojili su brojne zvijezde, među kojima su Beyoncé i Jay-Z, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Chris Rock, Novak Đoković, Goran Ivanišević, Patrick Rafter i Marin Čilić, ali i domaće pjevačice poput Severine, Nine Badrić, Maje Šuput i Danijele Martinović.

Novi val interesa za Vrnik potaknula je Maja Šuput, koja je prije četiri dana na društvenim mrežama objavila fotografije s ovog korčulanskog otočića. Ubrzo su uslijedile i objave drugih poznatih lica, pa su se mnogi ponovno zapitali gdje se krije mjesto koje već godinama osvaja domaće i svjetske zvijezde.

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Ruku na srce, Vrnik nije tek prolazni trend s društvenih mreža.

Među lokalnim stanovništvom poznat i kao Škoj, jedan je od najljepših otočića na Jadranu. Od obale Korčule dijeli ga tek stotinjak metara, no čim iskoračite s broda, imate osjećaj kao da ste stigli u neki drugi svijet.

Nekada poznat po vrijednom kamenu koji se ondje vadio i ugrađivao u brojne povijesne građevine, danas je simbol mira, privatnosti i autentičnog dalmatinskog doživljaja. Valja istaknuti da na Vrniku nema velike gužve ni klasičnog turističkog užurbanog ritma...

Početkom mjeseca posjetili smo ga s djecom i potpuno se oduševili.

Do Vrnika smo stigli iz centra Korčule koristeći Hop On Hop Off taxi brod koji tijekom dana vozi između Korčule, Vrnika, Badije i Lumbarde. Dnevna karta stoji 20 eura po osobi i omogućuje neograničen broj vožnji između sve tri lokacije, a brodovi polaze otprilike svakih 30 minuta.

Iako je malen, Vrnik nudi dovoljno sadržaja za nekoliko sati savršenog bijega. Djeca su najviše uživala u istraživanju stijena i kupanju i ronjenju u čistom moru. Poseban šarm daju mu kamene kućice, mirne uvale i tragovi njegove bogate prošlosti povezane s čuvenim vrničkim kamenolomima.

Najpoznatija građevina na otočiću je crkvica Gospe od Škoja iz 17. stoljeća, smještena u samom srcu Vrnika. Do nje vodi lagana šetnja kroz otočić, a upravo taj osjećaj otkrivanja malog, skrivenog mjesta jedan je od razloga zbog kojih se posjetitelji zaljube u Vrnik već pri prvom dolasku.

Jeleni slobodno šeću otokom...

Nakon Vrnika nastavili smo prema obližnjoj Badiji, još jednom otočiću koji se nalazi u neposrednoj blizini Korčule i koji je potpuno drugačiji doživljaj.

Prvo što će mnogi primijetiti po dolasku na Badiju jesu pitomi jeleni koji slobodno šeću otokom. Upravo su oni jedan od najvećih razloga zbog kojih je Badija posebno zanimljiva obiteljima s djecom.

Osim netaknute prirode, Badija skriva i jedan od najvrjednijih kulturnih bisera ovog dijela Jadrana, franjevački samostan s crkvom iz 15. stoljeća.

Povijest samostana seže u kraj 14. stoljeća, kada je izgrađen kao utočište za franjevce koji su zbog osmanskih osvajanja morali napuštati svoje dotadašnje samostane. Njegovo osnivanje odobreno je bulom Sacrae vestrae religionis pape Bonifacija IX., kojom je dopuštena gradnja samostana za fratre misionare Bosanske vikarije. Tijekom stoljeća Badija je izrasla u važno duhovno i kulturno središte, a franjevačka prisutnost ostavila je dubok trag u povijesti otoka. Danas se nalazi pod jurisdikcijom Dubrovačke biskupije Splitske metropolije. Nakon povrata otoka franjevačkoj Provinciji sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru 2003. godine, samostan i otok Badija 2005. godine povjereni su na 99 godina Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji Uznesenja Blažene Djevice Marije, kada je započela i velika obnova crkve i samostanskog kompleksa. Danas Badija ponovno živi kao mirno duhovno i kulturno središte. Obnovljeni samostan otvoren je za svećenike, redovnike, hodočasnike i druge posjetitelje, a nudi smještaj u šezdesetak obnovljenih soba te hranu uzgojenu u vlastitom samostanskom vrtu.

Iako je Badija sačuvala svoju mirnu i gotovo netaknutu atmosferu, posjetitelji ovdje ipak mogu pronaći mjesto za predah. Na otoku se nalazi jedan ugostiteljski objekt u kojem se može popiti kava, osvježiti se ili nešto pojesti prije nastavka istraživanja.

Na kraju, izlet na Vrnik i Badiju još jednom je pokazao da najljepši doživljaji na Jadranu nisu uvijek vezani uz luksuz, velike hotele ili razvikane destinacije.

Ponekad je dovoljno ukrcati se na mali brod, pronaći mirnu uvalu, okupati se u čistom moru i provesti nekoliko sati na mjestu koje ima dušu.

Jer, kako su otpjevali naši Mladen Grdović i Bepo Matošić 'nije u šoldima sve'.

Vrnik i Badija možda su mali otočići, ali nude ono što je danas sve rjeđe... Mir, autentičnost i vrijeme provedeno zajedno. A upravo su takvi trenuci često najvrjedniji suvenir koji s putovanja nosimo kući.