Za Lećevicu stigle tri ponude, najniža 116,5 milijuna eura: U tijeku evaluacija

Za izgradnju druge faze Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji pristigle su tri ponude, a najniža među njima iznosi 116,5 milijuna eura.

Prema dostupnim informacijama, procijenjena vrijednost izgradnje Centra iznosi 70,2 milijuna eura, što znači da je najniža pristigla ponuda čak 46,3 milijuna eura viša od procijenjene vrijednosti.

Dalmacija Danas zbog toga je Regionalnom centru čistog okoliša uputila niz pitanja. Zanimalo nas je zbog čega je došlo do tako velikog odstupanja, hoće li ponuda biti prihvaćena i kako bi se financirala razlika. Pitali smo i kada se očekuju izbor izvođača i početak radova, koji je trenutačno realan rok završetka Centra te koliko je javnog novca dosad utrošeno na projekt.

Direktor RCČO-a Ivan Vukorepa potvrdio je da su ponude otvorene 4. kolovoza.

„Zaprimljene su tri ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata i to redom: Sarađen d.o.o. i GH Holding – 116,5 milijuna eura, Riko d.o.o. – 131,2 milijuna eura te Eurokamen d.o.o. i Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. – 124,9 milijuna eura“, odgovorio je Vukorepa.

Na ostala pitanja zasad nije dao konkretne odgovore.

„U tijeku je evaluacija pristiglih ponuda, a nakon završetka iste pravodobno ćemo o svemu obavijestiti javnost“, poručio je.