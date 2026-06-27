Za kupnju stana morate raditi i 19 godina?

Stan je danas u odnosu na lokalna primanja pristupačniji u Parizu i Londonu nego u Lisabonu i Splitu.

Portugal godinama gradi imidž jedne od najvećih europskih uspješnica – zemlja s mnogo sunca, sigurnošću, snažnim turizmom i visokom kvalitetom života. No, iza te privlačne slike krije se jedno od najnapetijih tržišta nekretnina na kontinentu, piše Euronews.

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Stan u Lisabonu danas košta oko 18,7 puta više od prosječnog godišnjeg prihoda kućanstva, prema najnovijim podacima platforme Numbeo. Među velikim europskim gradovima jedino ga prati hrvatski grad Split s istim omjerom.

10 europskih gradova s najvišim omjerom cijena nekretnina i prihoda

Omjer cijene nekretnine i prihoda jedan je od najčešće korištenih pokazatelja pristupačnosti stanovanja. On uspoređuje cijenu prosječne nekretnine s prihodima prosječnog kućanstva i pokazuje koliko je godina zarade potrebno za kupnju stana.

Što je taj omjer veći, nekretnine postaju nedostupnije ljudima koji žive od lokalnih plaća.

Prema Mikeu Langenu, višem ekonomistu za stanovanje u banci ABN AMRO, omjer iznad 10 već ukazuje na problematično tržište za kupce. Ta se granica temelji na uobičajenim pravilima kreditiranja, prema kojima troškovi stanovanja ne bi trebali prelaziti oko 30 posto prihoda kućanstva, dok se rok otplate kredita najčešće ograničava na 30 godina.

Prema tom kriteriju, Lisabon i Split nalaze se na vrhu ljestvice, svaki s omjerom 18,7 – gotovo dvostruko više od razine koja se smatra problematičnom.

Slijede Prag, Milano i Tirana (18,1), Beč (17,4), Beograd (17,2), Pariz (17,0), London (16,0) i Brno (15,8). Podaci pokazuju koliko je kupnja vlastitog doma postala nedostižna u mnogim velikim europskim gradovima.

Prijestolnica Portugala jedan je od najboljih primjera kako cijene nekretnina mogu pobjeći daleko ispred kupovne moći lokalnog stanovništva.

Prema podacima Global Property Guidea, cijene nekretnina u Portugalu u posljednjih deset godina porasle su gotovo 240 posto. U istom razdoblju prosječna portugalska plaća povećala se s oko 839 eura mjesečno na 1.333 eura, što je rast od približno 59 posto. Drugim riječima, cijene su rasle četiri puta brže od prihoda. U Lisabonu bi razlika mogla biti još veća od nacionalnog prosjeka.

Stan u središtu Lisabona stoji oko 6.763 eura po četvornom metru. To znači da bi skroman stan od 50 četvornih metara koštao oko 338.000 eura. U usporedbi s prosječnom neto plaćom od oko 1.416 eura mjesečno, odnosno oko 17.000 eura godišnje, za takvu bi nekretninu bilo potrebno gotovo 19 godina cijele zarade, bez ikakvih drugih troškova.

Zašto cijene nekretnina u Portugalu i dalje rastu? Najčešće objašnjenje je jednostavno - nema dovoljno stanova.

Upozorenja više ne dolaze samo iz tržišnih podataka. U svom gospodarskom pregledu za 2026. godinu Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) ocijenila je Portugal jednom od razvijenih zemalja s najtežim pristupom stanovanju, navodeći administrativne prepreke, slabo razvijeno tržište najma i sporu prilagodbu ponude potražnji.

Najviše su pogođeni mladi ljudi. Portugal trenutačno godišnje izgradi oko 25.000 do 30.000 stanova, dok procjene industrije i javnog sektora pokazuju da bi za zadovoljavanje potražnje trebalo graditi oko 45.000 do 50.000 godišnje.

Osim toga, samo oko dva posto stambenog fonda odnosi se na socijalno stanovanje, što je među najnižim udjelima u Europi. Ipak, istraživanja pokazuju da je situacija složenija.

U najnovijem izvješću o tržištu nekretnina, ABN AMRO navodi da su rast prihoda i niže kamatne stope povijesno imali mnogo veći utjecaj na rast cijena stanova diljem Europe nego rast stanovništva ili nedostatak nove gradnje.