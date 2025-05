"Za Kaštela koja idu sigurno naprijed ključna je stabilnost u Gradskom vijeću" – Denis Ivanović o novoj kandidaturi, ključnim projektima i viziji grada u budućnosti

Nakon dva uzastopna mandata, aktualni gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović, odlučio je ponovno ući u utrku za čelno mjesto grada. U intervjuu otkriva što ga je motiviralo na takvu odluku, govori o ključnim projektima poput aglomeracije, ulaganjima u infrastrukturu, demografskim i socijalnim mjerama te gospodarskom razvoju. Poseban naglasak stavlja na važnost stabilne većine u Gradskom vijeću, bez koje, ističe, ne bi bilo moguće provoditi ambiciozan plan razvoja koji mijenja lice Kaštela.

Što vas je motiviralo da nakon dva mandata ponovno krenete u utrku za gradonačelnika Kaštela?

- Odluku o ponovnoj kandidaturi donio sam zahvaljujući snažnoj podršci stranačkih tijela, ali i brojnih sugrađana koji žele nastavak pozitivnog smjera razvoja Kaštela – kako u infrastrukturnom, tako i u društvenom i gospodarskom smislu. Kada sam se prije osam godina prvi put odlučio kandidirati za ovu funkciju, vodila me iskrena želja za promjenom i vizija boljeg grada za sve nas. Danas, s više iskustva, ali i jednakim entuzijazmom, želim dovršiti započeto i nastaviti stvarati grad u kojem ćemo svi rado živjeti i raditi. Iznimno me veseli kada vidim kako se, zahvaljujući realiziranim projektima, grad mijenja nabolje.

Jedan od ključnih projekata u vašem mandatu je aglomeracija. U kojoj je fazi taj projekt trenutno?

- Aglomeracija je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata. Do sada smo realizirali pakete A0 i A1. Paket A0 obuhvaćao je područje iznad D8 od Sućurca do Kambelovca, dok se A1 odnosi na dio ispod ceste D8. U okviru tih paketa izgrađeno je više od 85 kilometara kanalizacijske mreže, preko 60 kilometara vodoopskrbne mreže te niz pratećih objekata poput crpnih stanica. Za dvadesetak dana počinju radovi na B paketu koji uključuje naselja Radun, Rudine i dio Lukšića iznad magistrale. Izgradit će se dodatnih 40 kilometara kanalizacijske i 22 kilometra vodoopskrbne mreže. Na sastanku s direktorom ViK Split, Miroslavom Delićem, razgovarali smo i o tzv. paketu C koji bi obuhvatio dijelove Kaštela izvan obuhvata postojećih paketa. Cilj je da svi naši sugrađani dobiju kvalitetnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Koji su daljnji planovi ulaganja u javnu infrastrukturu, posebno na obali?

- Nakon uspješnog završetka radova na luci u Kaštel Starom, planiramo uređenje obale između Kaštel Starog i Kaštel Novog. Građevinska dozvola očekuje se do kraja ljeta, a početak radova planiran je za kraj jeseni 2025. Vrijednost projekta iznosi oko 12,5 milijuna eura, od čega će se dvije trećine financirati iz fondova EU. Projekt obuhvaća gotovo 14.000 m² prostora – između Kule Cipico i skladišta Katalinić te Kule CelioCega i nove luke u Kaštel Starom. Predviđeno je kompletno preoblikovanje prostora s novom šetnicom, zelenim površinama, trgovima, modernom kolno-pješačkom prometnicom i prostorima za ugostiteljstvo. Riva se već transformira – uređene su dionice u Kaštel Lukšiću i Starom, a slijede radovi na rivi Kaštel Novi – Kaštel Stari te potom i u Sućurcu, Štafiliću, Gomilici i Kambelovcu.

Kako napreduju projekti u cestovnoj infrastrukturi?

- Završava se uređenje istočnog dijela Ceste dr. Franje Tuđmana, a u pripremi je nova, tzv. treća cesta, koja će povezivati D8 i Tuđmanovu. Uz velike projekte, nastavljamo i s kontinuiranim održavanjem prometnica – u protekloj godini asfaltirano je ukupno 17 tisuća kvadratnih metara površina, čime se značajno unaprijedila kvaliteta prometne infrastrukture u svim dijelovima grada.

Rješavanje problema parkiranja je također jedna od aktualnih tema. Koji su planovi po tom pitanju?

- Najvažniji projekt u tom kontekstu je etažni parking na prostoru Plavog Jadrana. Već imamo idejno rješenje koje predviđa oko 300 parkirnih mjesta. Osim samog parkinga, planirani su dodatni sadržaji – poput centralne gradske knjižnice, ribarnice, tržnice i drugih javnih prostora koji bi mogli ići u najam. Ovim projektom rješavamo problem parkiranja, ali i stvaramo multifunkcionalan prostor koristan za sve građane. Uz to, planiramo proširenje parkirališta na više lokacija, posebno u Kaštel Štafiliću i Kaštel Kambelovcu.

Koji su daljnji planovi za komunalnu infrastrukturu i javne usluge?

- Nastavljamo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, posebice u javnu rasvjetu i proširenje groblja. Nedavno je završeno postavljanje LED rasvjete na Cesti dr. Franje Tuđmana, a uskoro će biti osvijetljena i obala. Dokumentacija za proširenje groblja u Sućurcu, Gomilici i Lukšiću je u izradi, a očekujem da će ta proširenja biti realizirana u ovom mandatu. U Kaštel Kambelovcu smo već završili dvije faze proširenja groblja i dobili 300 novih grobnica. Također smo, u suradnji s izrađivačima prostornog plana, pronašli lokaciju za novo centralno groblje zapadno od Rudina, koje će dugoročno zadovoljiti potrebe Donjih Kaštela i cijelog grada.

Posebnu pozornost pridajete i najmlađima. Koliko se ulaže u predškolski i školski odgoj?

- Više od 25 % gradskog proračuna usmjereno je u djecu i obitelji. Cijene vrtića nismo mijenjali desetljeće, kapaciteti se šire – dogradili smo i obnovili vrtiće u Lukšiću i Radunu, preuzeli dodatne prostore i pokrenuli izgradnju najvećeg vrtića kapaciteta 200 djece u Kaštel Lukšiću. U pripremi je pet kapitalnih školskih projekata – dogradnje škola „Knez Mislav“, „Knez Trpimir“ i „Ostrog“, te izgradnja novih škola u Kaštel Kambelovcu i Rudinama. Ovim ulaganjima stvaramo temelj za cjelodnevnu nastavu i bolje obrazovne uvjete.

Početkom ove godine uvedene su nove demografske mjere, o čemu je riječ?

- Demografske mjere osmišljene su prema stvarnim potrebama obitelji. Uvedene su povišene naknade za novorođenčad, koje sada iznose od 1.000 do 5.000 eura, ovisno o broju djece u obitelji. Pokrenute su potpore za plaćanje stanarine mladim obiteljima, subvencije prehrane za najmlađe, jednokratne pomoći djeci i mladima te potpore za školsku prehranu. U planu je i gradnja stanova za mlade i socijalno ugrožene, uz model povlaštene stanarine i mogućnost otkupa.

Gradite i nova igrališta i prostore za mlade. Što građani mogu očekivati u budućnosti?

- Kaštela su i grad igre, sporta i zajedništva. Nedavno su završeni radovi na dječjem igralištu i malonogometnom terenu na Resniku, dodatni sadržaji uređeni su u parku Baletna, a u Kaštel Gomilici započela je izgradnja sportskog centra Milinkovo. Grad trenutno broji preko 30 igrališta i rekreacijskih zona. U planu je nova sportska dvorana u Kaštel Starom te energetska obnova postojeće infrastrukture. Sva tri kaštelanska nogometna kluba dobiti će terene s umjetnom travom. Mladim sportašima bit će dostupne i sportske stipendije.

Na koji način brinete o starijim sugrađanima?

- Posebna pažnja posvećuje se i starijim sugrađanima. Kroz program Zaželi, gerontodomaćice svakodnevno pružaju podršku više od 120 starijih i nemoćnih osoba. Osigurano je zemljište za gradnju doma za starije osobe u Rudinama, tik uz Centar MIR, što je još jedan važan korak prema sustavnoj i kvalitetnoj skrbi za treću dob.

Kaštela se posljednjih godina sve više spominju kao primjer sredine koja bilježi gospodarski uzlet. Što je temelj tog uspjeha?

- Ključ našeg gospodarskog iskoraka je sustavan rad i vizija koja povezuje ljude, resurse i strategije. Osnivanjem razvojne agencije KASTELARA 2018. godine stvorili smo snažan alat za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Agencija danas pruža savjetodavne i tehničke usluge poduzetnicima, pomaže u pripremi projekata i kreira programe koji odgovaraju našim lokalnim potencijalima – od poljoprivrede i turizma do kreativnih industrija.

Uz institucionalnu podršku, Grad značajno ulaže i izravno u poduzetnike. Koji su daljnji koraci u gospodarskoj politici?

- Samo ove godine smo iz gradskog proračuna dodijelili 200 tisuća eura potpora za poduzetnike, a sredstva je ostvarilo više od 100 korisnika. Dodatnih 120 tisuća eura usmjereno je našim poljoprivrednicima, što je koristilo preko 60 obiteljskih gospodarstava. Time smo potvrdili status Kaštela kao grada koji prednjači u Hrvatskoj po udjelu proračunskih sredstava za potpore – čak 6 % ukupnog proračuna u ovom mandatu. Naš cilj je dodatno povećati iznose potpora i ojačati podršku malom poduzetništvu i poljoprivredi.

Paralelno s gospodarskim razvojem, vidljiv je i pomak u području komunalnog reda i zaštite okoliša?

- Upravo tako. Naš komunalni sustav, predvođen tvrtkom Zeleno i modro, sustavno rješava izazove – od prenatrpanih kontejnera do divljih deponija. Danas građani imaju na raspolaganju 24 tisuće kanti za razvrstavanje otpada, 4 tisuće kompostera i dva reciklažna dvorišta u koja se između ostalog može deponirati do tonu građevinskog otpada. Pokrenuli smo i podjelu spremnika za biootpad, a sljedeći ključni korak je izgradnja gradske kompostane.

Kulturni i društveni život u Kaštelima je bogat. Kakvi su planovi za daljnji razvoj kulturne scene?

- Kultura je važan dio gradskog identiteta. Manifestacije poput Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, Adventa, Večeri dalmatinske pisme i Legende o Miljenku i Dobrili okupljaju sve veći broj posjetitelja i potvrđuju status Kaštela kao kulturne destinacije. Obnovljeni su ključni objekti – Baletna škola, Opatička kuća, Vila Nika i Kulturni centar – a u tijeku su radovi na kinu Sv. Juraj, revitalizacija kompleksa Rušinac te obnova kule i ljetnikovca Cambi, koji će također postati kulturna oaza za sve generacije.

Vaša završna poruka?

- U proteklim godinama pokazali smo da se upornim i odgovornim radom može ostvariti puno – od izgradnje komunalne infrastrukture, razvoja poduzetništva i podrške obiteljima, do očuvanja kulturne baštine i stvaranja grada po mjeri svih generacija. Ključ uspjeha leži u stabilnoj većini u Gradskom vijeću, koja nam je omogućila kontinuitet, donošenje ključnih odluka i realizaciju brojnih projekata. Upravo ta stabilnost bit će i dalje jamac da započeto dovršimo, a nove projekte provedemo – za Kaštela koja ne stoje, nego idu sigurno naprijed. U nedjelju, 18. svibnja – vi odlučujete! Izađite na izbore, glasajte za gradonačelnika Denisa Ivanovića – broj 2 i listu HDZ-a za Gradsko vijeće – broj 3.