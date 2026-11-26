Dok se u Slavoniji uz druženja, ručkove i proslave tradicionalno pije gemišt, u Dalmaciji generacijama posebno mjesto zauzima bevanda. O tome koliko vina, a koliko vode treba staviti u čašu, moglo bi se raspravljati satima, a gotovo svatko ima svoj recept i smatra ga najboljim. Međutim, mladi slavonski poduzetnik Leonardo Matijević odlučio je napraviti nešto što će ljubiteljima tradicionalnih vinskih pića možda zvučati neobično – stavio je gotovi gemišt u limenku i ponudio ga hrvatskom tržištu. Njegov proizvod, nazvan TAMAN, već je dostupan i u Dalmaciji, a uoči sljedeće turističke sezone upravo bi jadranska obala trebala postati jedno od važnijih područja širenja njegova poslovanja.

Posebno je zanimljivo pitanje može li proizvod nastao iz slavonske tradicije pronaći svoje mjesto u kraju u kojem bevanda ima gotovo kultni status. Može li se gemišt u limenci nametnuti kao alternativa pivu i drugim gotovim pićima te bi li Dalmatinci bili spremni prihvatiti čak i bevandu u takvom pakiranju? Matijevića smo pitali kako je nastala njegova poslovna ideja, koliko je teško bilo realizirati je i razmišlja li o proizvodu s nekom od autohtonih dalmatinskih sorti vina. Zanimalo nas je i koliko je limenki dosad prodao te kakve ambicije ima na domaćem i inozemnom tržištu.

Sve je počelo na putovanjima, a problem je bio vrlo jednostavan

Ideja o proizvodnji gotovog gemišta nije nastala u velikoj industrijskoj kompaniji, nego iz svakodnevnog iskustva jednog ljubitelja tog pića. Matijević je tijekom putovanja primijetio da priprema gemišta u određenim okolnostima može biti nepraktična, zbog čega se čak i njegovi ljubitelji nerijetko odlučuju za pivo. Za klasični gemišt potrebno je ponijeti vino, gaziranu vodu i odgovarajuću čašu, dok kod piva takvih priprema nema. Upravo je u toj razlici poduzetnik iz Požege prepoznao tržišnu priliku.

– Ideja se počela razvijati na putovanjima, kada sam kao ljubitelj gemišta primjećivao koliko njegova priprema u određenim situacijama može biti nepraktična. Slično je na izletima, roštiljima ili pecanju, gdje ljudi koji inače preferiraju gemišt često odaberu pivo zbog praktičnosti pakiranja. U tome sam prepoznao priliku za proizvod – govori nam Matijević. Dodaje da je većina ljudi kojima je predstavio zamisao pozitivno reagirala, iako je bilo i razumljive skepse oko toga hoće li potrošači prihvatiti unaprijed pripremljeno piće čiji omjer tradicionalno određuju sami.

Od početne ideje do gotovog proizvoda prošlo je približno godinu dana, a najteža odluka, priznaje, bila je ona da uopće krene u posao. Poslovni plan može pomoći u procjeni rizika, ali u jednom trenutku poduzetnik mora donijeti odluku i uložiti sredstva u nešto za što još ne zna kako će tržište prihvatiti. U ovom slučaju dodatni je izazov predstavljala činjenica da gotovo svaki ljubitelj gemišta ima drukčiju predodžbu njegova idealnog okusa. Trebalo je, stoga, razviti recepturu koja neće biti prilagođena samo ukusu njezina tvorca, nego što širem krugu potrošača.

Graševina, gazirana voda i rok trajanja od godinu dana

TAMAN je gotovi gemišt koji se proizvodi od graševine i gazirane vode, pakiran u limenku od 0,33 litre. Sadrži 6,6 posto alkohola, pasteriziran je i ima deklarirani rok trajanja od 12 mjeseci uz propisane uvjete čuvanja. Matijević kaže da je upravo pronalaženje uravnotežene recepture bilo jedan od najzahtjevnijih dijelova razvoja proizvoda. Razlike u ukusima potrošača ne odnose se samo na omjer vina i vode, nego i na kiselost, slatkoću te intenzitet vinskog okusa.

– Kod gemišta gotovo svatko ima svoju predodžbu idealnog omjera. Netko voli jači, netko blaži, a razlikuju se i očekivanja u pogledu kiselosti i slatkoće. Puno smo vremena posvetili razvoju okusa koji bi mogao odgovarati širokom krugu ljubitelja gemišta – objašnjava naš sugovornik. Naglašava da su za kvalitetu gotovog proizvoda važni odabir sastojaka, kontrolirani proizvodni postupak i odgovarajuće skladištenje.

U nekoliko mjeseci stigao na gotovo 90 prodajnih mjesta

Distribucija slavonskog gemišta u limenci počela je 1. svibnja ove godine, a proizvod je u međuvremenu stigao na gotovo 90 fizičkih prodajnih lokacija. Matijević kaže da je takav rezultat posljedica izravnog rada s partnerima, predstavljanja proizvoda i postupnog otvaranja novih tržišta. Ipak, nije želio otkriti koliko je limenki dosad prodano, ističući da detaljne prodajne rezultate zasad zadržava unutar tvrtke. Sam broj prodajnih mjesta, prema njegovu mišljenju, nije dovoljan pokazatelj stvarnog uspjeha.

– Broj prodajnih mjesta važan je jer pokazuje koliko je proizvod dostupan kupcima. Ipak, najveću pozornost posvećujem onome što se događa nakon prvog uvrštavanja. Obnavlja li partner narudžbu, vraćaju li se kupci i kakve povratne informacije dobivamo? – kaže Matijević. Dugoročni mu je cilj izgraditi stabilnu prodajnu mrežu u kojoj će se proizvod redovito naručivati, a ne samo jednokratno pojaviti na policama.

Nije želio otkriti ni koliko ga je koštalo pokretanje poslovanja, kao ni strukturu financiranja projekta. Objašnjava da iza naizgled jednostavnog proizvoda stoji čitav niz troškova, od razvoja recepture i proizvodnje do ambalaže, dizajna, skladištenja, logistike i marketinga. Poseban izazov predstavljaju minimalne proizvodne količine, jer se značajne financijske odluke moraju donositi dok se tržište i potražnja tek razvijaju. Povrat uloženog novca zbog toga promatra prvenstveno kroz izgradnju održivog poslovanja i stabilne distribucije.

Može li slavonski gemišt osvojiti zemlju bevande?

U Dalmaciji, gdje se vino tradicionalno miješa s običnom vodom, gemišt nema posve jednako mjesto u svakodnevnim običajima kao u kontinentalnoj Hrvatskoj. Bevanda je mnogo više od kombinacije vina i vode, a za brojne Dalmatince predstavlja dio obiteljske tradicije i mediteranskog načina života. Ipak, turistička sezona, promjene potrošačkih navika i dolazak gostiju iz različitih dijelova svijeta otvaraju prostor i za proizvode koji ne proizlaze iz lokalne tradicije. Matijević vjeruje da upravo na dalmatinskom tržištu postoji značajan potencijal za njegovu poslovnu ideju.

– Vjerujem da za TAMAN postoji prostor i u Dalmaciji. Bevanda ima snažnu tradiciju, a ljubitelji vina imaju različite navike i biraju piće prema ukusu i prilici. Praktičnost gotovog gemišta može biti zanimljiva i ljudima koji ga već poznaju i onima koji će ga tek probati – ističe Matijević. Dodaje da je njegov proizvod već dostupan na brojnim dalmatinskim lokacijama, što mu omogućuje bolje upoznavanje lokalnog tržišta i potreba poslovnih partnera.

Posebno zanimljivim smatra događanja, festivale, izlete i druženja na otvorenom, odnosno okolnosti u kojima praktičnost ambalaže može utjecati na izbor potrošača. Dalmacija će, otkriva nam, biti jedan od važnijih fokusa njegova poslovanja u pripremi turističke sezone 2027. godine. Planira snažnije razvijati distribuciju u obalnim gradovima i na otocima, a računa i na strane turiste kojima naziv gemišt možda nije poznat. Smatra da je kombinaciju vina i gazirane vode jednostavno objasniti neovisno o tome iz koje zemlje kupac dolazi.

Hoćemo li jednoga dana piti pošip, maraštinu ili bevandu iz limenke?

Možda i najzanimljivije pitanje za dalmatinske ljubitelje vina jest ono o mogućnosti razvoja proizvoda koji bi se temeljio na lokalnim sortama. Dalmacija raspolaže bogatom vinskom baštinom, a sorte poput pošipa, maraštine i debita imaju prepoznatljiv karakter i tradiciju. Matijevića smo zato pitali razmišlja li o suradnji s dalmatinskim vinarima, proizvodnji gemišta od neke domaće dalmatinske sorte ili čak o plasiranju gotove bevande u limenci. Takvu mogućnost nije odbacio.

– Na razvoju novih varijacija već radimo, a njihovo predstavljanje želimo uskladiti s razvojem distribucije i ostvarenjem ciljeva postojećeg proizvoda. Svaka nova varijacija mora imati jasno mjesto u ponudi i dovoljno dobar razlog da je kupac odabere. Dalmatinske sorte i bevanda zanimljivi su smjerovi za razmatranje. Hrvatska ima bogatu vinsku ponudu, pa postoji prostor za razgovore i suradnju s vinarima iz različitih krajeva – otkriva nam Matijević.

To, naravno, ne znači da je proizvodnja bevande u limenci već dogovorena ili da će se takav proizvod naći na tržištu sljedećeg ljeta. Prije konkretnih najava potrebno je provjeriti recepturu, mogućnosti proizvodnje i interes kupaca, naglašava naš sugovornik. Takav bi proizvod otvorio zanimljivo pitanje odnosa dalmatinskih potrošača prema vlastitoj vinskoj tradiciji u suvremenom pakiranju. Bi li ga prihvatili kao praktičnu novost ili bi većina ipak ostala vjerna klasičnoj bevandi pripremljenoj za stolom?

Od korporativnog svijeta do vlastitog posla

Iza brenda TAMAN stoji tvrtka Innobridge Group, a njezin osnivač ima ekonomsko obrazovanje, međunarodni EMBA i iskustvo rada u korporativnom svijetu. Unatoč takvoj podlozi, Matijević priznaje da mu je pokretanje vlastitog poslovanja donijelo niz novih iskustava i izazova. Bilo je pogrešaka, preispitivanja i situacija koje je trebalo rješavati u hodu, a posebno važnima pokazali su se izbor poslovnih partnera, financijska disciplina i sposobnost prilagodbe. Smatra da poduzetnik mora biti spreman objektivno sagledati rezultate i priznati kada određene odluke treba promijeniti.

Za pet godina želio bi vidjeti TAMAN kao prepoznatljiv hrvatski brend sa stabilnom domaćom distribucijom i razvijenim partnerstvima na inozemnim tržištima. Ambicija mu je s vremenom doći i do europskih trgovačkih lanaca, ali bez širenja koje ne bi mogao kvalitetno pratiti vlastitim poslovnim kapacitetima. Osobni uspjeh, kaže, neće mjeriti isključivo brojem prodanih limenki, nego činjenicom da je stvorio održivo poslovanje kojem kupci i partneri vjeruju. Kada bi danas ponovno bio na početku, s iskustvom koje je u međuvremenu stekao, kaže da bi se ponovno upustio u poduzetničku avanturu.

Hoće li slavonski gemišt u limenci pronaći svoje stalno mjesto na dalmatinskom tržištu, moglo bi se jasnije vidjeti već tijekom sljedeće turističke sezone. Još je zanimljivije hoće li ova poduzetnička priča rezultirati konkretnom suradnjom sa slavonskim i dalmatinskim vinarima te razvojem novih proizvoda. Za sada je ideja o bevandi u limenci tek jedna od mogućnosti, ali dovoljno intrigantna da otvori raspravu među ljubiteljima vina. Jer u Dalmaciji se o mnogim stvarima može postići dogovor, ali o tome kako napraviti dobru bevandu – malo teže.