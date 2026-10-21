Za jednu operu više od pola milijuna eura! Dokumenti otkrivaju velike promjene u troškovima Splitskog ljeta, Župić čeka odluku Festivalskog vijeća

Splitsko ljeto odavno je više od jednomjesečne kulturne manifestacije. Riječ je o jednom od najvažnijih hrvatskih festivala, događaju koji svake godine okuplja umjetnike, publiku i kulturne djelatnike, ali i projektu za čiju se organizaciju osiguravaju značajna javna sredstva. Dok se na pozornicama raspravlja o umjetnosti, iza kulisa odvija se drugi, javnosti znatno manje vidljiv proces. Onaj financijski. Koliko stoji jedna operna premijera? Koliko se plaćaju izvođači, koliko autorski timovi, a koliko scenografija, kostimi i ostali produkcijski troškovi? Koliko je novca planirano, a koliko doista potrošeno?

Upravo zbog toga smo pokrenuli detaljnu analizu financiranja 72. Splitskog ljeta.

U našem su posjedu programski i financijski dokumenti razmatrani na sjednicama Festivalskog vijeća 18. veljače i 20. travnja 2026. godine. Njihova usporedba pokazuje značajne promjene u financijskoj konstrukciji festivala, ali i razlike u planiranim iznosima za pojedine produkcije. Posebno se izdvaja Verdijeva opera "Don Carlos", kojom je 14. srpnja na Peristilu otvoreno ovogodišnje Splitsko ljeto. Za tu je produkciju travanjskim financijskim planom predviđeno 518.788,95 eura. Važno je odmah naglasiti da nije riječ o potvrđenom konačnom trošku, nego o planiranom iznosu. Konačna financijska realizacija, uključujući eventualna odstupanja, tek treba biti jasno dokumentirana.

Prošle godine potrošeno gotovo 1,6 milijuna eura, ove godine planirano 1,89 milijuna

Da bismo razumjeli razmjere ovogodišnjeg financijskog plana, potrebno je pogledati kako je završilo prethodno, 71. Splitsko ljeto. Prema zapisniku Festivalskog vijeća sa sjednice održane 18. veljače 2026., ukupni prihodi prošlogodišnjeg festivala iznosili su 1.335.082,22 eura, dok su rashodi dosegnuli 1.588.550,01 eura. U zapisniku se navodi da je manjak pokriven iz redovitih prihoda HNK Split. Zanimljivo, već se u tom dokumentu pojavljuje jedna brojčana nepodudarnost. Naime, zapisnik kao razliku prihoda i rashoda navodi 252.467,79 eura, dok njihov matematički obračun daje 253.467,79 eura, odnosno 1.000 eura više. Moguće je da je riječ o pogrešci pri sastavljanju zapisnika.

Financijsko izvješće 71. Splitskog ljeta Festivalsko vijeće jednoglasno je usvojilo. S druge strane, programsko izvješće izazvalo je drukčije reakcije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ocijenila je prošlogodišnji program nedovoljno kvalitetnim i ambicioznim. Programsko izvješće prihvaćeno je većinom glasova, pri čemu je župan Blaženko Boban bio je suzdržan, a Andro Krstulović Opara glasao je protiv. Za ovogodišnje, 72. Splitsko ljeto, travanjskim financijskim planom predviđeno je ukupno 1.889.015,41 euro. To je 300.465,40 eura ili približno 18,9 posto više od stvarnih rashoda prethodnog festivala. Ipak, usporedba ima važno ograničenje: za 2025. godinu raspolažemo iskazanim ostvarenjem, a za 2026. zasad planom. Tek će završni izvještaj pokazati je li ovogodišnja potrošnja ostala unutar predviđenih okvira.

U veljači planirali gotovo dva milijuna eura, u travnju proračun smanjen. Ali što se dogodilo s pojedinim predstavama?

Dokumenti otkrivaju još jednu zanimljivost. U prvom prijedlogu programa i financijskog plana, razmatranom 18. veljače, ukupni rashodi 72. Splitskog ljeta bili su procijenjeni na 1.981.945 eura. Tadašnja financijska konstrukcija predviđala je 1.389.945 eura programskih rashoda, 302.000 eura rashoda za zaposlene te 290.000 eura materijalnih rashoda.

Na sjednici održanoj 20. travnja prihvaćen je novi financijski plan u iznosu od 1.889.015,41 euro. Dakle, ukupni planirani proračun smanjen je za 92.929,59 eura, odnosno približno 4,7 posto. Istodobno, u travanjskom dokumentu pod stavkom programa Splitskog ljeta iskazano je 1.764.015,41 euro, dok je još 125.000 eura izdvojeno za program suradnje K-HNK. Na prvi pogled moglo bi se zaključiti da su programski troškovi između veljače i travnja povećani za 374.070,41 euro, odnosno gotovo 27 posto.

Međutim, takav zaključak zahtijeva dodatno objašnjenje. Naime, veljački plan rashode za zaposlene iskazuje odvojeno od programskih troškova, dok ih travanjski plan raspoređuje po pojedinim produkcijama. Prema našoj analizi travanjskih tablica, unutar osnovnog programa Splitskog ljeta na rashode zaposlenika otpada približno 309.713 eura. Kada se oni izdvoje, preostali iznos iznosi približno 1,45 milijuna eura, odnosno oko 64 tisuće eura više od veljačke kategorije programskih rashoda. Ni to nije potpuno istovjetna računovodstvena usporedba jer se u međuvremenu promijenio način razvrstavanja troškova i dio programa.

Upravo je zato od HNK Split potrebno dobiti precizno usklađenje dvaju financijskih planova. Ono što se, međutim, može jasno usporediti jesu iznosi iskazani uz pojedine naslove. A tu se otvaraju znatno konkretnija pitanja.

"Don Carlos": Od 381.500 do gotovo 519.000 eura

Prema veljačkom prijedlogu, produkcija opere "Don Carlos" trebala je stajati 381.500 eura, koliko je navedeno u zbirnom pregledu i završnom iznosu troškovnika. Dva mjeseca poslije, u dokumentu prihvaćenom na sjednici Festivalskog vijeća 20. travnja, isti naslov procijenjen je na 518.788,95 eura.

Riječ je o razlici od 137.288,95 eura, odnosno približno 36 posto. U oba dokumenta planirane su tri izvedbe.

No, za objektivnu analizu potrebno je uvažiti činjenicu da travanjski iznos uključuje 90.038,95 eura rashoda za zaposlenike, dok veljački troškovnik nije zasebno iskazivao takvu raspodjelu plaća. Kada se travanjski iznos umanji za te rashode, ostaje 428.750 eura. To je i dalje 47.250 eura više od prvotno iskazanog iznosa od 381.500 eura. Dakle, ni izdvajanje troškova zaposlenika ne uklanja cijelu razliku između planova. Što je točno uzrokovalo preostalih 47 tisuća eura razlike? Jesu li mijenjani ugovori s izvođačima, povećani honorari, proširen opseg produkcije ili je dio troškova jednostavno drukčije raspoređen? Odgovore na ta pitanja zasad nemamo.

Posebno je zanimljivo i to što detaljni veljački troškovnik opere sadrži nepodudarnost. Zbrajanjem svih pojedinačno navedenih stavki dobiva se 390.500 eura, iako je u samom dokumentu kao ukupni iznos navedeno 381.500 eura. Razlika iznosi 9.000 eura. Ni ta nepodudarnost sama po sebi nije dokaz nepravilnosti, ali je dodatni razlog za traženje precizne financijske dokumentacije.

Na što je planirano više od pola milijuna eura?

Travanjski financijski plan za "Don Carlosa" donosi sljedeću strukturu:

Samo tri najveće stavke, honorari izvođača, materijal i izrada te rashodi za zaposlenike, iznose 387.538,95 eura.

Dodaju li se tome honorari autorskog tima, dolazi se do 462.538,95 eura. To znači da su gotovo 90 posto planiranog proračuna ove produkcije činile upravo te četiri kategorije. Najveća pojedinačna stavka odnosi se na honorare izvođača, za koje je predviđeno 160.000 eura.

Slijedi 137.500 eura za materijal i izradu. Za autorski tim planirano je dodatnih 75.000 eura. Bez potpunog uvida u dokumentaciju nije moguće utvrditi kome su ti iznosi trebali biti isplaćeni, koliko je ugovoreno, a koliko konačno realizirano. Ne može se ni zaključiti da su takvi troškovi neopravdani. Velike operne produkcije, posebno one na otvorenim ambijentalnim pozornicama, zahtijevaju složenu organizaciju, brojne izvođače i znatne tehničke resurse. No upravo zbog visine planiranih iznosa javnost ima pravo znati kako je novac raspoređen.

Nije samo "Don Carlos": Gala koncert gotovo utrostručen...

Analiza pokazuje da promjene nisu bile ograničene na naslov kojim je festival otvoren. U veljačkom dokumentu za Gala koncert bilo je predviđeno 43.500 eura, a u travanjskom 130.030,19 eura. Razlika iznosi 86.530,19 eura.

Čak i kada se iz travanjskog iznosa izdvoji 23.030,19 eura rashoda za zaposlenike, planirani trošak ostaje 107.000 eura, što je 63.500 eura više od veljačke procjene. Još izraženija relativna promjena vidljiva je kod Gotovčeve opere "Ero s onoga svijeta". Za nju je u veljači bilo predviđeno 29.000 eura, a u travnju 114.128,94 eura. To je povećanje iskazanog plana za 85.128,94 eura.

Bez travanjskih rashoda za zaposlenike iznos je 93.675 eura, odnosno 64.675 eura više od prvotne procjene.

Kod "Nabucca" planirani iznos povećan je sa 74.000 na 128.254,62 eura. I nakon izdvajanja 22.379,62 eura troškova zaposlenika ostaje 105.875 eura, što je 31.875 eura više od početnog plana.

Pregled najvažnijih promjena izgleda ovako:

Nisu se svi iznosi povećali. Primjerice, za dramsku produkciju "Herscht 07769" veljačkim je planom predviđeno 293.000 eura, dok je travanjskim taj iznos smanjen na 240.698,12 eura. Za baletni triptih prvotno je planirano 240.000 eura, a u travnju 223.586,27 eura. No i ovdje postoje dodatne okolnosti koje treba uzeti u obzir, posebno izmjene planiranog broja izvedbi i drukčiju strukturu troškova.

Od 69 planiranih izvedbi i događanja do drukčijeg festivalskog rasporeda

Veljački programski dokument sadržavao je plan ukupno 69 izvedbi i događanja, raspoređenih između opere, drame, baleta, koncerata i ostalih sadržaja. U travanjskom detaljnom rasporedu, prema našem prebrojavanju, navedeno je 47 programskih termina, uključujući okrugli stol. Razlika u broju iskazanih termina ne znači nužno da su 22 događanja konačno otkazana. Veljački dokument uključivao je i šire planirane popratne sadržaje, a travanjski drukčije strukturiran raspored.

Ipak, dokumenti potvrđuju da je program u međuvremenu značajno mijenjan. Primjerice, za "Herscht 07769" u veljači je bilo predviđeno šest izvedbi, dok su u travanjskom rasporedu bile navedene četiri. Za "Lisicu" je prvotno planirano šest izvedbi, a u travnju dvije. S druge strane, za "Don Carlosa" u oba su dokumenta bile predviđene tri izvedbe. Posebno je važno spomenuti da je u međuvremenu iz opernog programa izostavljena "Carmen", za koju je u veljačkom prijedlogu bilo planirano 110.000 eura.

Prema zapisniku travanjske sjednice, od te se produkcije odustalo zbog financijske neodrživosti. Umjesto nje u programu je planiran "Nikola Šubić Zrinjski". Dodatan razlog za provjeru konačnog rasporeda jest činjenica da je HNK Split tijekom festivala objavio i otkazivanje gostujuće predstave "Ana Karenjina", koja je bila uključena u travanjski plan.

Prihodi od ulaznica gotovo udvostručeni već u planu. Jesu li očekivanja ostvarena?

Veliku promjenu između dvaju financijskih dokumenata predstavljaju i očekivani prihodi od ulaznica. U veljačkom planu pod prihodima za posebne namjene, odnosno ulaznicama, bilo je predviđeno 210.000 eura. U travanjskom planu očekivani prihod od ulaznica dosegnuo je 417.895 eura. Riječ je o povećanju procjene za 207.895 eura, odnosno približno 99 posto. U obrazloženju travanjskog financijskog plana navodi se kako su očekivanja povećana na temelju analize kapaciteta gledališta, procjene posjećenosti pojedinih izvedbi i politike cijena ulaznica.

Drugim riječima, znatno veća očekivanja od prodaje ulaznica bila su jedan od važnih elemenata nove financijske konstrukcije. No upravo se na tom mjestu otvara pitanje koje bi za konačan financijski rezultat festivala moglo biti posebno neugodno.

Naime, tijekom ovogodišnjeg Splitskog ljeta društvenim mrežama kružile su fotografije gledališta s vidljivim praznim mjestima. Fotografije koje su dostavljene i našoj redakciji otvaraju pitanje stvarne posjećenosti pojedinih festivalskih izvedbi, uključujući neke od financijski najzahtjevnijih produkcija. Jedna od fotografija povezuje se s izvedbom opere "Don Carlos" 18. srpnja na Peristilu. Na njoj se vidi publika, ali i veći broj nezauzetih stolica u gledalištu. Podsjetimo, riječ je o produkciji za koju je financijskim planom predviđeno čak 518.788,95 eura. Na drugoj fotografiji, označenoj kao snimljenoj 23. ili 24. srpnja u vrijeme baletnog programa, vidi se velik broj praznih mjesta na tribinama. Riječ je o programu čiji je planirani trošak iznosio 223.586,27 eura.

Naravno, same fotografije ne mogu biti konačan dokaz slabe posjećenosti, a iz fotografija se ne može utvrditi ni koliko je ulaznica prodano. Zato na temelju nekoliko kadrova ne bi bilo korektno donositi zaključak o ukupnoj gledanosti festivala. Međutim, ono što fotografije nedvojbeno opravdavaju jest dodatna provjera financijskih očekivanja organizatora.

Ako se gotovo dvostruko povećanje očekivanih prihoda od ulaznica temeljilo na procjeni znatno veće posjećenosti, koliko je tih očekivanja na kraju doista ostvareno? To pitanje posebno dobiva na težini kada se prisjetimo da su i prošlogodišnji rashodi festivala premašili prihode za više od četvrt milijuna eura.

Ako su pojedine skupe produkcije doista bile slabije posjećene od planiranog, a takav se trend ponavljao tijekom festivala, tada postoji opravdana bojazan da planirani prihod od 417.895 eura nije ostvaren. U tom bi se slučaju moglo otvoriti vrlo ozbiljno pitanje konačnog financijskog rezultata 72. Splitskog ljeta. Naime, ukoliko su rashodi ostali blizu planiranih iznosa, a prihodi od ulaznica značajno podbacili, razlika bi mogla dodatno opteretiti financijsku konstrukciju festivala i poslovanje HNK Split. U najnepovoljnijem scenariju takav bi rezultat mogao biti izuzetno neugodan za upravu kazališta, ali i za Grad Split kao osnivača te Ministarstvo kulture i medija, čija ministrica predsjedava Festivalskim vijećem.

To, naravno, ne znači da je takav rezultat već nastupio niti da bi Grad ili Ministarstvo automatski morali pokriti eventualni manjak. Moguće je da su druge izvedbe bile znatno bolje posjećene, da je prodaja ulaznica ipak ostvarila očekivane rezultate ili da su rashodi bili manji od predviđenih.

Ali upravo je u tome bit cijele priče. Bez službenih podataka o prodanim ulaznicama, stvarnoj posjećenosti, ukupnim prihodima i rashodima, nije moguće znati je li financijska konstrukcija festivala bila uspješna ili se ponovno otvorio ozbiljan problem.

A ako je javnosti u travnju predstavljena financijska konstrukcija koja se snažno oslanjala na gotovo dvostruko veće prihode od ulaznica, onda bi javnosti sada trebalo pokazati koliko se od tih očekivanja ostvarilo. Za svaku pojedinu produkciju, posebno one najskuplje, bilo bi važno objaviti broj održanih izvedbi, prodanih ulaznica, besplatnih pozivnica, stvarni broj gledatelja i ostvarene prihode. Takvi podaci ne služe osporavanju umjetničke vrijednosti festivala. Javne kulturne manifestacije ne mogu se i ne trebaju vrednovati isključivo kroz zaradu i broj prodanih ulaznica. Međutim, postoji velika razlika između svjesnog ulaganja u umjetnički vrijedan program koji nije komercijalno isplativ i financijskog plana koji se oslanja na prihode od publike koji se možda neće ostvariti.

Upravo bi konačno izvješće trebalo pokazati o kojem je slučaju ovdje riječ. Istodobno su iznosi pojedinih drugih planiranih izvora financiranja smanjeni. U veljačkom prijedlogu bilo je predviđeno po 770.000 eura od Ministarstva kulture i medija te Grada Splita.

U travanjskom financijskom planu po izvorima za državni i gradski proračun iskazano je po 625.000 eura. Za Splitsko-dalmatinsku županiju predviđeno je 113.000 eura, a za vlastite prihode 108.120 eura. S obzirom na gotovo dvostruko povećanje projekcije prodaje ulaznica, jedno od ključnih pitanja završnog financijskog izvješća bit će koliko je tih prihoda uistinu ostvareno. Ako su očekivanja ispunjena, to predstavlja važan pozitivan pokazatelj interesa publike. Ako nisu, potrebno je utvrditi na koji je način pokrivena eventualna razlika između planiranih prihoda i stvarnih rashoda. Podsjetimo, prošlogodišnji je festival završio s rashodima višim od prihoda, a razlika je, prema zapisniku Festivalskog vijeća, pokrivena redovitim prihodima HNK Split.

Ministrica je već u veljači upozorila na financije

Zanimljivo je što su pitanja financijske održivosti otvorena već na prvoj ovogodišnjoj sjednici Festivalskog vijeća.

Prema zapisniku sjednice od 18. veljače, financijski plan 72. Splitskog ljeta ocijenjen je iznimno zahtjevnim, posebno uz činjenicu da sredstva Ministarstva nisu bila povećana. Članovi Vijeća zatražili su pažljivo i odgovorno planiranje prihoda i rashoda. Na sjednici 20. travnja, nakon izmjena programa, ministrica Nina Obuljen Koržinek pohvalila je određene promjene, posebno sažimanje opernog programa. Međutim, istodobno je upozorila na potrebu dodatne razrade troškova hladnog pogona i programskih troškova kako bi se izbjegla sumnja na dvostruko financiranje.

To je važan detalj.

Naime, iz same činjenice da su troškovi zaposlenika prikazani unutar pojedinih produkcija ne proizlazi da je došlo do dvostrukog financiranja. Međutim, potrebno je jasno prikazati metodologiju raspodjele tih rashoda i izvore iz kojih su pokriveni. Ministrica je također sugerirala održavanje radnog sastanka nakon završetka Splitskog ljeta kako bi se dokumentacija uskladila s praksom drugih nacionalnih festivala.

U konačnici je Festivalsko vijeće 20. travnja jednoglasno usvojilo programski i financijski plan 72. Splitskog ljeta.

U zapisniku je među zaključcima navedena i obveza dostave detaljnog financijskog troškovnika za planirane programe K-HNK, dok je zatraženo jasno odvajanje popularnih i komercijalnih sadržaja od glavnog festivalskog programa. Dakle, članovi Vijeća već su prije održavanja festivala raspravljali o financijskim rizicima i načinu prikazivanja troškova. Sada se postavlja pitanje kako je prihvaćeni plan izvršen.

U sklopu istraživanja Dalmacija Danas uputila je Hrvatskom narodnom kazalištu Split detaljan novinarski upit koji se u ovoj fazi odnosi isključivo na produkciju opere "Don Carlos". Zatražili smo potvrdu vjerodostojnosti navedenih iznosa i informaciju koliko je novca doista potrošeno. Posebno nas zanimaju specifikacije troškova za materijal i izradu, honorare izvođača, autorski tim te rashode zaposlenika.

Tražili smo i podatke o pravnim i fizičkim osobama s kojima je kazalište poslovalo u okviru te produkcije, pojedinačne ugovorene i isplaćene iznose, kao i pripadajuću dokumentaciju, uključujući ugovore, račune i narudžbenice. Jedno od važnijih pitanja odnosi se i na način odabira dobavljača te eventualno provedene postupke nabave. Od HNK Split zatražili smo i podatke o gledanosti, prihodima od prodaje ulaznica i mogućim odstupanjima od plana. Do zaključenja ovog teksta nismo dobili cjelovit pisani odgovor na postavljena pitanja.

Kontaktirali smo i vršitelja dužnosti intendanta HNK Split Božu Župića, koji nam je poručio da će dokumentacija biti dostavljena nakon odluke Festivalskog vijeća.

"Prije toga dokument nije valjan", naveo je Župić.

Njegova izjava otvara još jedno važno pitanje: kada će Festivalsko vijeće raspravljati o konačnom programskom i financijskom izvješću 72. Splitskog ljeta?

Rok za predaju izvješća istekao je 13. listopada. Ali kada se mora sastati Festivalsko vijeće?

Prema Odluci o organiziranju festivala Splitsko ljeto, koju je Ministarstvo kulture i medija donijelo 19. listopada 2023. godine, intendant je dužan podnijeti programsko i financijsko izvješće Festivalskom vijeću u roku od 60 dana od završetka festivala.

Odredba je sadržana u članku 8. Odluke. Budući da je 72. Splitsko ljeto bilo predviđeno od 14. srpnja do 14. kolovoza 2026., relevantan rok, računajući od predviđenog završetka festivala, istekao je 13. listopada 2026. godine. Do danas, 21. listopada, od tog je datuma prošlo osam dana. Važno je pritom razlikovati dvije obveze. Prva je pravodobno podnošenje izvješća Festivalskom vijeću, a druga je razmatranje i usvajanje izvješća na sjednici Vijeća. Odluka propisuje rok od 60 dana za podnošenje izvješća, ali ne određuje zaseban krajnji kalendarski datum do kojeg Vijeće mora održati sjednicu i glasati.

Stoga se samo na temelju činjenice da izvješće još nije javno potvrđeno ne može zaključiti da je prekršen rok za njegovo podnošenje.

Što ako Festivalsko vijeće ne prihvati financijsko izvješće?

Ovdje je potrebno razjasniti i moguće posljedice eventualnog neprihvaćanja izvješća. Prema članku 8. Odluke iz 2023., ako Festivalsko vijeće ne prihvati programsko ili financijsko izvješće Splitskog ljeta, o tome mora izvijestiti osnivača Hrvatskog narodnog kazališta Split. Riječ je o Gradu Splitu.

To znači da bi eventualno odbijanje izvješća otvorilo dodatno pitanje odgovornosti uprave kazališta i zahtijevalo postupanje nadležnog osnivača. Međutim, važno je naglasiti da samo neprihvaćanje financijskog izvješća ne znači automatsku smjenu intendanta, nezakonito trošenje novca ili obvezu povrata svih sredstava.

Takve bi posljedice zahtijevale utvrđivanje konkretnih okolnosti i primjenu odgovarajućih propisa. Grad Split, kao osnivač, u tom bi slučaju morao razmotriti razloge zbog kojih izvješće nije prihvaćeno te, ovisno o utvrđenim činjenicama, odlučiti o daljnjim postupcima iz svoje nadležnosti. Ako bi se utvrdile nepravilnosti u financijskom poslovanju, mogle bi se otvoriti i druge vrste nadzora i odgovornosti. S druge strane, prihvaćanje izvješća ne bi značilo da javnost gubi pravo na uvid u dokumentaciju koja se odnosi na trošenje javnih sredstava. Dodatnu pozornost zaslužuje podatak iz zapisnika prve ovogodišnje sjednice. U njemu se navodi da je programsko izvješće 71. Splitskog ljeta bivši intendant Vicko Bilandžić podnio 24. listopada 2025. godine.

Financijsko izvješće, nakon brojnih usuglašavanja stručnih službi HNK Split i Ministarstva, podneseno je tek 4. veljače 2026. godine. Ako se primijeni rok od 60 dana od završetka prethodnog festivala 14. kolovoza 2025., izvješća su trebala biti podnesena do 13. listopada iste godine. To znači da je datum podnošenja financijskog izvješća naveden u zapisniku čak 114 dana nakon isteka tog roka.

Tko će potvrditi konačan račun od gotovo 1,9 milijuna eura?

Festivalskim vijećem Splitskog ljeta predsjedava ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a među članovima su i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U Vijeću su i Hana Breko Kustura, Andro Krstulović Opara, Frano Parać i Jakov Bilić.

Riječ je o tijelu koje je već razmatralo ovogodišnji program, upozoravalo na potrebu odgovornog financijskog planiranja i u travnju jednoglasno prihvatilo program i financijski plan. Sada bi isto Vijeće trebalo dobiti priliku ocijeniti koliko je od tog plana doista ostvareno.

Pritom nisu važni samo ukupni milijunski iznosi. Važno je znati koliko su na kraju stajale pojedine produkcije, jesu li ostvareni očekivani prihodi, jesu li postojala prekoračenja i na koji su način ona pokrivena. Posebno je važno utvrditi koliko je doista potrošeno na "Don Carlosa", operu za koju je travanjskim planom bilo predviđeno više od četvrtine ukupnog festivalskog proračuna. Je li konačna cijena ostala na planiranih 518.788,95 eura, bila manja ili je taj iznos premašen? Upravo bi taj odgovor, potkrijepljen ugovorima, računima i konačnim obračunom, trebao biti temelj odgovorne javne rasprave. Jer umjetnička vrijednost jedne predstave i transparentnost njezina financiranja nisu suprotstavljene kategorije. Split može i treba imati velike, ambiciozne operne produkcije. No kada se takvi projekti financiraju značajnim javnim sredstvima, njihova umjetnička ambicija mora biti praćena jednako ozbiljnom financijskom odgovornošću.

Nastavit će istraživati financiranje Splitskog ljeta, a nakon dobivanja odgovora HNK Split i dokumentacije o operi "Don Carlos" pozornost će se usmjeriti i na druge festivalske produkcije. Do tada ostaje temeljno pitanje: hoće li konačno financijsko izvješće potvrditi planirane milijunske iznose ili će se, kao i tijekom pripreme programa, pokazati da su stvarni troškovi ponovno drukčiji od očekivanih?