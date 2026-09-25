ZA DLAKU IZBJEGNUTA TRAGEDIJA Na muškarca pala skela, završio u bolnici: ‘Ovo nije prvi put’

Ispred željezničkog kolodvora u Šibeniku danas je došlo do nezgode u kojoj je na muškarca pala skela, odnosno dio konstrukcije ograde. Na mjesto događaja odmah su stigli hitna pomoć i policija, a ozlijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu.

- Dojava je zaprimljena oko 13 sati, osoba je zatražila liječničku pomoć i medicinska obrada je u tijeku, a sve okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida - kazali su za Šibenik.in iz šibenske policije.

Na problem s konstrukcijom upozorava Šibenčanin koji tvrdi da je skela već više puta padala.

- Skelu su postavili u 4. mjesecu, stoji razbacano i već je nekoliko puta pala. Neki dan je pala ispred automobila. Konstrukcija je slaba, vjetar je baca - kaže Šibenčanin za Šibenik.in.