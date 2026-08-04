Za dlaku izbjegnuta nesreća na Smokoviku: "To se događa svakodnevno"

Prava sreća spriječila je moguću prometnu nesreću na području Smokovika, u smjeru ulaska u grad.

Na novoj rampi, prema videu objavljenom na stranici Prometne zgode i nezgode, vozač koji se nalazio u desnoj prometnoj traci u posljednjem trenutku odlučio je promijeniti smjer kretanja. Nagla odluka gotovo je dovela do sudara s vozilom koje je već bilo u svojoj traci.

Samo zahvaljujući brzoj reakciji drugog vozača izbjegnut je udar, a situacija je prošla bez težih posljedica.

- Odavno nismo stavili te gumene stupove ovdje, to se događa svakodnevno, radi navigacije vjerojatno. A ti moljci bi spriječili i budale koje prilaze svemu i u zadnji tren uskoče - piše jedan korisnik Facebooka.

- To redovno viđa - dodaje drugi.

- Divljak - piše treći.

Video možete pogledati u nastavku...