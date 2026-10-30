Za cestu kroz Tugare stigle tri ponude, a u Žrnovnici se cesta koja život znači: Nova trasa iznad Rusa, spaja se s budućim mostom preko rijeke?

Jedan od najvažnijih cestovnih projekata u zaleđu Splita ulazi u novu fazu. Za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 6142 kroz Tugare, prometnice koja predstavlja jednu od glavnih alternativa preopterećenoj Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša, pristigle su tri ponude građevinskih tvrtki. Procijenjena vrijednost radova iznosi 10,5 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost projekta s PDV-om doseže približno 13,2 milijuna eura.

Istodobno se otvara i pitanje budućnosti dijela prometnog pravca kroz Žrnovnicu, jednog od posljednjih neriješenih dijelova ove važne prometne veze.

Dalmacija Danas raspolaže zanimljivim neslužbenim informacijama prema kojima bi se za najzapadniji dio ceste koja se planira rekonstruirati predviđa probijanje nove ceste koja bi zaobišla dio postojećeg prometnog pravca kroz Žrnovnicu. Prema tim informacijama, nova trasa prolazila bi sjevernim padinama Peruna, iznad restorana Rus, a zatim bi se novim mostom preko rijeke Žrnovnice povezala s prometnim pravcem prema Korešnici, Vrbovniku i velikom čvorištu TTTS.

Naglašavamo da za ovakvu trasu zasad nemamo službenu potvrdu ni potvrđenu projektnu dokumentaciju. Upravo zato zatražili smo dodatna pojašnjenja nadležnih. Ta bi se dionica novoprobijene ceste spustila tj spojila s posotjećem ceste negdje iza "Kalaša" u Žrnovnici, prema Srinjinama.

Tri tvrtke žele posao, najjeftinija ponuda stigla iz Splita

Na natječaj Županijske uprave za ceste Split pristigle su tri ponude. Prema dostupnim podacima iz postupka javne nabave, najnižu ponudu dostavila je splitska tvrtka Kavelj, koja je za izvođenje radova ponudila približno 10,4 milijuna eura bez PDV-a.

Drugu ponudu dostavio je Strabag, u iznosu od približno 11,06 milijuna eura, dok je Dom Commerce iz Podstrane ponudio oko 11,3 milijuna eura bez PDV-a.

Kavelj je tako jedini ponuditelj čija je cijena nešto niža od procijenjene vrijednosti nabave. Ipak, konačna odluka o izvođaču još nije javno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a odabir ne ovisi isključivo o cijeni.

Zanimljivo je da se već na dnevnom redu sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a održane 15. listopada nalazio prijedlog davanja suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o izvođenju radova kroz Tugare. Međutim, iz samog dnevnog reda nije moguće utvrditi je li suglasnost donesena niti s kojim bi izvođačem ugovor mogao biti sklopljen.

U međuvremenu je objavljen i zaseban natječaj za stručni nadzor nad radovima, procijenjene vrijednosti 304.500 eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda za taj posao je 1. prosinca 2026. godine.

Više od pet kilometara nove prometne infrastrukture

Projekt rekonstrukcije kroz Tugare obuhvaća približno 5,2 kilometra prometnice, podijeljene u tri dionice. Ne radi se samo o obnovi asfalta, nego o temeljitoj modernizaciji ceste koja je posljednjih godina postala sve važnija za stanovnike istočnog dijela splitske aglomeracije.

Predviđeni su proširenje i rekonstrukcija kolnika, uređenje raskrižja, izgradnja nogostupa, sustava oborinske odvodnje, kanalizacijske mreže i nove javne rasvjete.

Posebno je značajna planirana izgradnja 14 autobusnih ugibališta, kao i nogostupa koji bi trebali bitno povećati sigurnost pješaka. Danas se na pojedinim dijelovima ove prometnice pješaci kreću neposredno uz kolnik, dok su mimoilaženja većih vozila na zavojitim dijelovima otežana.

Za realizaciju projekta Vlada Republike Hrvatske osigurala je 10 milijuna eura. Ugovor o državnom financiranju potpisan je u ožujku ove godine, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković tada je najavio mogućnost početka radova nakon turističke sezone.

Predviđeno trajanje rekonstrukcije iznosi 24 mjeseca, pri čemu bi se promet, prema ranijim najavama, trebao odvijati i tijekom izvođenja radova.

No, s obzirom na to da smo na kraju listopada, a odabir izvođača još nije javno potvrđen, ostaje otvoreno pitanje kada će građevinski strojevi stvarno izaći na teren.

Što se sprema u Žrnovnici? Neslužbeno se spominje cesta preko padina Peruna

Dok je projekt kroz Tugare u poodmakloj administrativnoj fazi, pitanje budućnosti prometnice kroz Žrnovnicu znatno je složenije.

Županijska uprava za ceste još je ranije upozoravala da je na približno 20 kilometara dugom zaobalnom prometnom pravcu Split – Strožanac – Tugare – Omiš obnovljeno oko 13 kilometara cesta, dok su među preostalim zahvatima bili rekonstrukcija kroz Tugare te približno 1,4 kilometra prometnice kroz Žrnovnicu.

ŽUC je svojevremeno pripremao i projekt obilaznice Žrnovnice, no ta je prometnica od 2012. godine u nadležnosti Grada Splita.

A upravo se uz budućnost prometnog povezivanja Žrnovnice pojavljuju informacije koje bi mogle biti posebno zanimljive stanovnicima ovog područja.

Prema neslužbenim informacijama kojima raspolaže Dalmacija Danas, kao moguće rješenje spominje se potpuno nova trasa preko sjevernih padina Peruna, iznad restorana Rus.

Umjesto oslanjanja isključivo na postojeći prometni pravac kroz naseljeni dio Žrnovnice, takva bi cesta bila položena na novom koridoru. Prema informacijama koje smo dobili, na zapadnom dijelu trase predviđao bi se novi most preko rijeke Žrnovnice, u blizini nekadašnjeg kamenoloma Perun.

Od tog područja prometni pravac nastavljao bi se preko Korešnice i Vrbovnika prema TTTS-u, gdje se gradi veliko prometno čvorište koje bi trebalo postati jedna od ključnih točaka budućeg cestovnog sustava istočno od Splita.

Ako bi se ovakve informacije pokazale točnima, radilo bi se o prometnom zahvatu koji bi mogao znatno promijeniti način povezivanja Žrnovnice, Poljica i istočnog dijela Splita.

Ipak, zasad nije potvrđeno radi li se o službenoj projektnoj varijanti, preliminarnom razmatranju ili dugoročnom prometnom prijedlogu. Nije poznato ni bi li takvo rješenje predstavljalo nastavak ranije planirane obilaznice Žrnovnice ili zaseban, znatno širi projekt.

Navedene informacije posebno su zanimljive u kontekstu izgradnje velikog čvorišta TTTS te buduće brze ceste Split – Omiš.

Dalmacija Danas već je opširno pisala o planovima Hrvatskih cesta za nastavak prometnice od čvora TTTS prema Gornjoj Podstrani, uključujući novi most preko rijeke Žrnovnice, vijadukte i tunele kroz područje Peruna.

Dalmacija Danas poslala upit ŽUC-u: Kada počinju radovi i što je s obilaznicom Žrnovnice?

Kako bismo doznali u kojoj je fazi rekonstrukcija kroz Tugare, ali i razjasnili budućnost prometnog pravca kroz Žrnovnicu, Županijskoj upravi za ceste Split poslali smo službeni novinarski upit.

Zatražili smo odgovor na pitanje je li odabran izvođač radova, kada se očekuje potpisivanje ugovora te koji je najrealniji datum početka rekonstrukcije.

Zanima nas i kako će se tijekom dvije godine planiranih radova regulirati promet na ovoj važnoj alternativnoj prometnici, jesu li riješeni svi imovinsko-pravni odnosi te postoji li opasnost od novih odgoda.

Posebno smo otvorili pitanje preostale dionice kroz Žrnovnicu, odnosno postoji li koordinacija ŽUC-a i Grada Splita oko njezine budućnosti i izgradnje obilaznice.

S obzirom na neslužbene informacije o mogućoj novoj trasi preko Peruna prema TTTS-u, nastojat ćemo od nadležnih institucija dobiti i konkretnu potvrdu ili demanti takvog prometnog rješenja.

Za stanovnike Žrnovnice, Tugara, Srinjina i šireg područja istočno od Splita riječ je o projektima koji bi mogli imati velik utjecaj na svakodnevni život.

Rekonstrukcija kroz Tugare sada je konkretan projekt s osiguranim najvećim dijelom financiranja i pristiglim ponudama. Hoće li se prometna priča nastaviti potpuno novom cestom iznad Žrnovnice, pitanje je na koje javnost tek treba dobiti službeni odgovor.

Dalmacija Danas objavit će odgovore nadležnih čim ih zaprimi.