Za Bijelo dugme gotovo 80 tisuća eura, Merlin bi trebao biti još skuplji: Evo što se sprema s produkcijom na Rivi

Split se priprema za jedan od najbogatijih adventskih programa posljednjih godina, a posebnu pozornost javnosti privlače troškovi nastupa velikih glazbenih imena. Među njima je i Dino Merlin, čiji je koncert najavljen za 30. prosinca na splitskoj Rivi, dan uoči središnjeg novogodišnjeg dočeka. Kako doznajemo, Merlinov koncert trebao bi biti najskuplji pojedinačni glazbeni nastup ovogodišnjeg splitskog Adventa.

Merlin bi trebao biti skuplji i od Bijelog dugmeta

Prema ranije objavljenim podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, za nastupe glazbenih izvođača na ovogodišnjem splitskom Adventu predviđeni su značajni iznosi. Najveća dosad poznata procijenjena vrijednost pojedinačnog koncerta odnosi se na Bijelo dugme, za čiji je nastup predviđeno čak 79.500 eura. Slijedi splitska grupa Dalmatino s 29.000 eura, dok je nastup Sergeja Ćetkovića procijenjen na 27.000 eura. Za koncert Tonija Cetinskog predviđeno je 25.000 eura, a za nastup Duška Kuliša 20.200 eura.

Važno je naglasiti da je riječ o procijenjenim vrijednostima javne nabave, a ne nužno o konačno ugovorenim honorarima izvođača. Prema informacijama do kojih smo došli, nastup Dine Merlina trebao bi premašiti i najveći dosad objavljeni pojedinačni iznos, onaj za Bijelo dugme.

Koncert bi trebali financirati sponzori

Jedno od zanimljivijih pitanja odnosi se na način financiranja Merlinova nastupa. Kako neslužbeno doznajemo, plan je troškove koncerta pokriti sponzorskim sredstvima. Riječ je o programu koji se organizira u okviru gradskog Adventa, pri čemu u njegovoj pripremi sudjeluju gradske organizacijske strukture. Prema našim informacijama, upravo bi sponzori trebali imati ključnu ulogu u zatvaranju financijske konstrukcije ovog velikog koncerta. Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je najavio kako se za ovogodišnji Advent očekuje najmanje 400.000 eura od sponzora, dok bi zakup adventskih kućica trebao donijeti dodatnih 200.000 do 300.000 eura. Ukupna vrijednost organizacije ovogodišnjeg Adventa procjenjuje se na približno 1,7 milijuna eura.

Ista produkcija za Merlina i novogodišnji doček?

Još jedan zanimljiv detalj odnosi se na samu organizaciju koncerta. Kako doznajemo, u planu je da koncert Dine Merlina i središnji novogodišnji doček imaju istu produkciju. To bi značilo da bi se pozornica, ozvučenje, rasvjeta i ostala produkcijska infrastruktura na splitskoj Rivi mogli koristiti za oba velika glazbena događaja. Ipak, ni taj dio organizacije još nije definitivno dogovoren, a konačno rješenje ovisit će o pregovorima koji su trenutačno u tijeku.

Podsjetimo, za doček Nove 2027. godine na splitskoj Rivi najavljeni su Jelena Rozga i Jakov Jozinović, dok će za dnevni doček nastupiti Jacques Houdek. Procijenjena vrijednost nabave izvođačkih usluga za večernji novogodišnji program iznosi 88.000 eura, dok je za dnevni doček predviđeno dodatnih 22.400 eura.

Prema neslužbenim informacijama, pregovori o Merlinovu koncertu još traju, a nekoliko važnih organizacijskih i financijskih pitanja ostaje otvoreno. Očekuje se da bi tijekom sljedećih dana trebalo biti jasnije kako će izgledati konačna organizacija koncerta, uključujući produkciju i financiranje. U svakom slučaju, Dino Merlin trebao bi biti najveća pojedinačna financijska stavka među glazbenim izvođačima ovogodišnjeg splitskog Adventa, a njegov nastup 30. prosinca jedan je od najiščekivanijih događaja blagdanskog programa na Rivi.