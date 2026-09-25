Za 1,30 eura osvojio 80.000

Jackpot u igri Sve ili Ništa ponovno je osvojen, a ovoga puta 80.000 eura odlazi u Samobor. U 268. kolu izvučeni su brojevi 1, 2, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 21 i 22, a sretnom igraču upravo je potpuni izostanak pogodaka donio veliki dobitak.

Nije pogodio nijedan broj – i osvojio 80.000 eura

Dobitnik je odigrao jednu kombinaciju, a na njegovu listiću nije se nalazio niti jedan od 11 izvučenih brojeva. Time je ostvario dobitak "Ništa" vrijedan 80.000 eura. Za listić je uplatio svega 1,30 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Ulici bleiburških žrtava 1945. broj 1 u Samoboru.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u subotu, 26. rujna 2026. godine.