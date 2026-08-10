XVIII. Burnumske ide, kulturno-zabavni program inspiriran rimskom baštinom, ove godine održavaju se u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima

Ovogodišnje izdanje manifestacije donosi važnu novost. Zbog konzervatorskih radova na rimskom amfiteatru Burnum i zatvorene pristupne ceste preko Brljana, program se privremeno seli u Eko kampus „Krka“, gdje će, kao i proteklih godina, svi sadržaji biti besplatni za posjetitelje.

Nova lokacija ovogodišnjim Burnumskim idama daje dodatnu edukativnu vrijednost. Posjetitelji će, uz bogat festivalski program, moći besplatno razgledati Arheološku zbirku Burnum i stalne interpretacijske postave Hram prirode i Laboratorij prirode. Upravo u Arheološkoj zbirci Burnum čuvaju se najvredniji nalazi s istoimena rimskog vojnog logora, jedinog očuvanog rimskog vojnog amfiteatra u Hrvatskoj, jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u zemlji. Na taj način Burnumske ide ove godine još snažnije povezuju kulturnopovijesnu baštinu, suvremenu interpretaciju i učenje kroz doživljaj.

Burnumske ide od 2011. godine približavaju posjetiteljima svakodnevni život Rimljana kroz autentične prikaze, radionice, gastronomiju i različite interpretacijske sadržaje. Manifestacija je tijekom godina izrasla u prepoznatljiv kulturni događaj koji na svom prostoru organizira Nacionalni park Krka. Ide valoriziraju bogatu baštinu Burnuma te okupljaju brojne partnere: arheologe, muzejske stručnjake, glumačke družine, povijesne postrojbe, obrtnike, umjetnike i udruge, koji zajednički oživljavaju antički svijet.

Pod ovogodišnjim sloganom Edamus, bibamus, gaudeamus! („Jedimo, pijmo, veselimo se!“), posjetitelje očekuje raznovrstan program namijenjen svim uzrastima, koji počinje poslijepodne, u 17 sati. Dioklecijanova legija predstavit će rimske vojnike, gladijatore i vojni logor, a najmlađi će moći sudjelovati u radionici rimske taktike, antičkim igrama i kreativnim radionicama. Posebno mjesto zauzima gastronomski program Convivium est vita, u kojem će dr. sc. Ivana Ožanić predstaviti rimsku kuhinju, održati kulinarsku radionicu i predstaviti svoju knjigu Za stol! Kuhanje u Naroni. Posjetitelji će imati priliku kušati jela pripremljena od lokalnih namirnica prema receptima inspiriranim antičkom gastronomijom i razgledati izložbu antičke kuhinje ostvarenu u suradnji s Muzejom Narona. Večer će zaključiti koncert etnosastava Kries u 21:30.

Cjelovit program XVIII. Burnumskih ida dostupan je na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama Javne ustanove Nacionalni park Krka.

Kako doći?

Posjetitelji koji u Eko kampus „Krka“ dolaze iz smjera Šibenika trebaju slijediti sljedeću smeđu turističku signalizaciju: Pakovo Selo – prijelaz preko Čikole – Kaočine – Trbounje – Oklaj – Puljane – Eko kampus „Krka“.

Zbog zatvorenog prijelaza preko slapa Brljan, u Eko kampus se iz smjera Zadra dolazi zaobilaznim putem preko Roškog slapa. Treba slijediti ovu smeđu turističku signalizaciju: Roški slap – Širitovci – Trbounje – Oklaj – Puljane – Eko kampus „Krka“.

Iz smjera Knina do Eko kampusa dolazi se preko Oklaja (Vrbnik – Suknovci).

Vidimo se 12. kolovoza u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima!