Women’s Weekend stiže u Poreč i daje ženskom glasu novu i veću pozornicu

Women’s Weekend u svom petom izdanju nastavlja rasti i stiže u Poreč. Od 4. do 7. ožujka 2027. u Pical Resortu, Valamar Collection 5*, okupit će publiku iz Hrvatske, regije i svijeta te uoči Međunarodnog dana žena donijeti razgovore o ulozi žena i njihovu utjecaju u poslovanju, politici, znanosti i kulturi, kao i o zdravlju, odnosima i osobnim izborima. Poruka „Your voice. Your weekend.” u središte stavlja glas žena i njihova iskustva koja oblikuju njihove karijere i svakodnevicu.

Više od 6000 posjetitelja, više od 400 panelista i više od 80 partnera i sponzora u samo četiri izdanja potvrđuju razmjere Women’s Weekenda i interes za teme koje festival otvara. Okupljajući poslovne liderice, poduzetnice, znanstvenice, umjetnice i predstavnice javnog života, festival je izgradio prepoznatljivo mjesto na regionalnoj sceni. Njegov doseg nadilazi festivalske dvorane: više od 1800 medijskih objava i više od tri milijuna prikaza sadržaja na društvenim mrežama približili su teme financijske neovisnosti, liderstva, ravnopravnosti i ženskog zdravlja široj javnosti u cijeloj regiji.

Program Women’s Weekenda povezuje teme koje se u svakodnevnom životu ne mogu promatrati odvojeno. Financijska neovisnost, napredovanje i pristup pozicijama odlučivanja usko su povezani s raspodjelom obiteljskih obveza, društvenim očekivanjima i brigom o zdravlju. Na festivalskoj pozornici zato se jednako otvoreno razgovara o ambicijama, novcu i moći kao o odnosima, osobnim granicama i slobodi izbora. Stručni uvidi i profesionalna iskustva susreću se s osobnim pričama i pitanjima publike, dajući tim razgovorima konkretnost i neposrednost.

Festival otvara i pitanja utjecaja žena na odluke u poslovanju i politici, njihova predstavljanja u medijima i na društvenim mrežama te promjena koje tehnologija i umjetna inteligencija donose u rad i svakodnevicu. Posebno mjesto imaju razgovori o nasilju nad ženama i odgovornosti društva da ga prepozna i spriječi. U tim razgovorima sudjeluju i muškarci, jer promjene traže angažman i zajedničku odgovornost.

Međunarodni karakter i programska snaga Women’s Weekenda ogledaju se i u imenima koja je festival dosad ugostio. Među njima su Lidia Bastianich, nagrađivana chefica, autorica i Emmyjem nagrađena televizijska voditeljica, Cat Bohannon, američka spisateljica i znanstvenica, te Lisa Carmen Wang, poduzetnica i autorica. Perspektive međunarodnog poslovanja, profesionalnog sporta i diplomacije donijele su Ana Kreacic, glavna direktorica za znanje u Oliver Wymanu, Khalia Collier, šefica kabineta košarkaških operacija Dallas Mavericksa, te Nathalie Rayes, bivša američka veleposlanica u Hrvatskoj. Festival je ugostio i bivšeg slovenskog predsjednika Boruta Pahora te bivšu hrvatsku premijerku Jadranku Kosor, povezujući različita iskustva liderstva, javnog djelovanja i društvene odgovornosti.

„Najveći uspjeh Women’s Weekenda za mene je trenutak kada žena u publici prepozna vlastito iskustvo i shvati da o njemu može govoriti naglas. Jednako nam je važno razgovarati o tome kako doći na poziciju odlučivanja i kako prestati vlastite potrebe stavljati na posljednje mjesto. U Poreč želimo da publika dođe zbog programa, ostane zbog ljudi i odvoji vikend koji će doista pripadati njima”, ističe Nevena Rendeli Vejzović, direktorica Women’s Weekenda.

Dolazak u Poreč važan je iskorak za Women’s Weekend. Pical Resort, Valamar Collection 5*, raspolaže znatno većim kapacitetima od dosadašnjih festivalskih lokacija, otvarajući prostor za daljnji rast festivala i okupljanje još većeg broja posjetitelja. Nakon četiri izdanja, Women’s Weekend tako dobiva više prostora za razgovore, susrete i povezivanje zbog kojih mu se publika vraća. Partnerstvo s Valamarom donosi i mogućnost da se program, smještaj, wellness i gastronomska ponuda povežu na jednoj lokaciji, uz vrijeme za druženje i odmor.

Govornici i detalji programa petog Women’s Weekenda bit će predstavljeni u narednim mjesecima.

Informacije o ulaznicama dostupne su na womensweekend.eu , a programske novosti pratite i na društvenim mrežama festivala.