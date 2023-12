WOMEN IN TECH MEETUP: IT sektor nije rezerviran samo za muškarce!

Split Tech City, udruga koja okuplja i promovira splitske IT tvrtke te radi na promicanju osobnog i profesionalnog razvoja mladih, ove je godine poseban fokus stavila na žene u tehnologiji.

Kroz serijal predavanja i panel rasprava pod nazivom Women in tech meetup, zainteresirani su imali priliku besplatno sudjelovati u edukativnom programu u kojem su svoja iskustva i znanja prenijele brojne mlade žene koje u Splitu rade u tehnološkom sektoru.

- Naš Women in tech meetup je jedina inicijativa na području Splita namijenjena popularizaciji IT sektora, tehnoloških zanimanja i poduzetništva među djevojkama i ženama te povezivanju žena koje su već zaposlene u tehnološkom sektoru. Women in tech prvenstveno je iniciran jer je zajednica prepoznala jedinstvene izazove s kojima se djevojke i žene još uvijek suočavaju u područjima povezanim s tehnologijom, kazala je Nikolina Kukoč iz Split Tech Cityja.

Iako nije zatvoren za muške sudionike - pokazatelj toga su muškarci koji također rado sudjeluju u ovom meetupu - Women in tech temelji se na pretpostavci da bi mlade djevojke i žene radije odlučile prisustvovati nekom događaju ako su okružene drugim djevojkama i ženama.

Women in tech je također na neki način slavljenje ženske energije u sektoru koji se i dalje u društvu primarno percipira kao sfera rezervirana za muškarce. Svaki meetup sastoji se od predavanja ili panel rasprave kojim se prenose iskustva i znanja žena koje su se već usmjerile prema ovim zanimanjima, nakon čega slijedi neformalno druženje.

Ena Melvan (MetaBelly), Nikolina Barada (Evala), Vanja Perić (AymoLive) i Pinija Poljaković (Art Media) sudjelovale su na panel raspravi pod nazivom “Moć ženskog poduzetništva”, gdje je poseban naglasak bio na izazovima s kojima se na tom putu susreću kao žene.

Na panel raspravi nazvanoj “Različite priče, ista iskustva?” sudjelovale su Sara Dyson (Expat In Croatia), Alessia Amanzi (Profico), Maja Giljanović (Agilno) i Stela Zorić (GetByBus).

Cilj ovog panela bio je dobiti uvid u razvoj karijere u različitim granama tech industrije; Alessia je dizajnerica, Maja se bavi marketingom, dok je Stela QA stručnjakinja. Možda imaju različita iskustva i vještine, no sve su se nosile sa sličnim izazovima te su otvoreno podijelile svoje stavove i savjete.

Na posljednjem ovogodišnjem Women in tech meetupu na rasporedu je bilo predavanje o samorefleksiji, o čemu je govorila Suzana Špika, voditeljica HR odjela u IT tvrtki Postindustria i mentorica pri Hrvatskoj psihološkoj komori. Njeno predavanje “Self-Reflection in a World of Perfection: Breaking the Mold” bavilo se temama tzv. fenomena varalice (imposter sindrom), samoodbijanja i perfekcionizma.

Snimke svih spomenutih panela i predavanja možete pogledati na YouTube kanalu Split Tech City.

Women in tech meetup održan je uz financijsku podršku Grada Splita.