Will Smith sjeo u Rimčevu Neveru pa ostao bez riječi: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično!"

Holivudska zvijezda Will Smith ovih dana boravi u Hrvatskoj, a jedna od postaja njegova putovanja bio je i kampus Rimac Grupe. Ondje ga je dočekao Mate Rimac, koji mu je pripremio adrenalinsko iskustvo u električnom hiperautomobilu Nevera.

Smith je sjeo na suvozačko mjesto, dok je upravljač preuzeo Rimac. Već nakon prvog snažnog ubrzanja glumac nije mogao sakriti iznenađenje ni oduševljenje.

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„Ovo je čovjek koji je napravio čudo od 2000 konjskih snaga“

Smith je tijekom vožnje mobitelom snimao ono što se događa te pratiteljima predstavio svog domaćina kao čovjeka koji je dizajnirao i proizveo automobil s približno 2000 konjskih snaga.

Nakon aktiviranja sustava za maksimalno ubrzanje, sila ga je prikovala za sjedalo, a njegove reakcije dovoljno su govorile koliko ga se Nevera dojmila.

Nevera je hrvatski električni hiperautomobil s četiri elektromotora i ukupno 1914 konjskih snaga. Od nule do 60 milja na sat, odnosno približno 97 kilometara na sat, može ubrzati za 1,85 sekundi.

Rimac mu pokazao i kontrolirani drift

Vožnja ravnom linijom nije bila kraj iznenađenjima. Rimac je slavnom gostu demonstrirao i kontrolirani drift, dok su iza Nevere ostajali tragovi guma i oblaci dima.

Smith je cijeli prizor snimao, uz glasne reakcije i komentare, a nakon izlaska iz automobila priznao je koliko ga je iskustvo impresioniralo.

– Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome – poručio je.

Snimka susreta objavljena je na društvenim mrežama, a vožnja s Matom Rimcem očito je postala jedan od najupečatljivijih trenutaka Smithova boravka u Hrvatskoj.