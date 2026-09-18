WHO upozorava na veliki problem koji stiže: U idućih deset godina umirovit će se četvrtina liječnika

Svjetski zdravstveni sustavi mogli bi se tijekom sljedećeg desetljeća suočiti s ozbiljnim nedostatkom liječnika i drugog medicinskog osoblja. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da će problem dodatno pojačati starenje zdravstvenih radnika i njihov odlazak u mirovinu.

Prema procjenama WHO-a, čak bi se četvrtina liječnika trebala umiroviti tijekom sljedećih deset godina, dok bi situacija u pojedinim bogatijim državama mogla biti još izraženija.

Nedostajat će milijuni zdravstvenih radnika

„U mnogim zemljama i naše stanovništvo i zdravstveni radnici istodobno stare. To može dodatno pogoršati predviđeni globalni nedostatak od 11,1 milijuna zdravstvenih radnika do 2030. godine“, upozorio je WHO u priopćenju uz opsežno izvješće izrađeno na temelju podataka iz više od stotinu zemalja.

Procjenjuje se da 67 država do 2030. neće raspolagati dovoljnim brojem zdravstvenih radnika kako bi zadržale sadašnje standarde zdravstvene skrbi.

Samo za održavanje trenutačnog omjera zdravstvenih radnika i broja stanovnika bit će potrebno dodatnih 832.000 djelatnika.

Bogatije zemlje također pred velikim problemom

Nedostatak kadra mogao bi dodatno povećati potrebu za zapošljavanjem medicinskih radnika iz drugih država. WHO upozorava da bi to moglo posebno pogoditi siromašnije zemlje ako veći broj njihovih liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika ode raditi u inozemstvo.

Istodobno bi među snažnije pogođenima mogle biti i države s višim prihodima, uključujući brojne europske zemlje. Razlog je velik udio zdravstvenih djelatnika koji se približavaju kraju radnog vijeka.

Prema procjenama WHO-a, u tim bi zemljama čak svaki treći liječnik mogao otići u mirovinu tijekom sljedećih deset godina.

Zdravstveni sustavi tako se suočavaju s dvostrukim izazovom – stanovništvo postaje sve starije i treba sve više zdravstvene skrbi, dok istodobno značajan broj ljudi koji tu skrb pružaju odlazi u mirovinu.