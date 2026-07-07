WHO upozorava: Europi prijeti novi smrtonosni toplinski val, mnoge zemlje nisu spremne

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da Europa nije dovoljno pripremljena za nove toplinske valove te da bi "stari kontinent" u nadolazećim tjednima mogao ponovno biti suočen sa smrtonosnim posljedicama ekstremnih vrućina.

Novi toplinski val već se formira iznad Atlantika. Meteorolozi za ovaj tjedan u Portugalu i na jugu Španjolske prognoziraju temperature do 43 Celzijeva stupnja, dok se Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju za novi val vrućine. Temperature oko 40 stupnjeva bilježe se i u dijelovima središnje Azije.

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Regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Kluge upozorio je u utorak da europske zemlje još uvijek nisu dovoljno spremne odgovoriti na ovakve ekstremne vremenske uvjete, piše Euronews.

Prema njegovim riječima, manje od polovice država u europskoj regiji ima nacionalne akcijske planove za zaštitu zdravlja tijekom toplinskih valova. Takvi planovi, ističe WHO, trebali bi uključivati sustave ranog meteorološkog upozoravanja, posebne mjere za zaštitu najugroženijih skupina stanovništva te koordinaciju između zdravstvenih službi, socijalne skrbi, službi medicine rada, stambenog sektora i urbanističkog planiranja.

Kluge je naglasio da zemlje koje imaju dobro razrađene planove unaprijed znaju tko je odgovoran za pojedine mjere, koje su skupine stanovništva najizloženije riziku te pri kojim temperaturama se aktiviraju različite razine odgovora. Upravo takva priprema, rekao je, može značiti razliku između pravodobne reakcije koja spašava živote i zakašnjele intervencije.

Istaknuo je da Europa sad mora djelovati na dva područja: ispraviti propuste koji su se pokazali tijekom posljednjih toplinskih valova te istodobno izgraditi zdravstvene sustave koji neće samo reagirati na ekstremne vrućine, nego će biti spremni prije nego što one nastupe.

Preliminarni podaci iz zapadne Europe pokazuju da su iznimno visoke temperature tijekom lipnja povezane s više od 4.000 dodatnih smrtnih slučajeva, pri čemu su zdravstveni sustavi u brojnim državama bili pod ogromnim pritiskom.

Kako bi se izbjeglo ponavljanje sličnog scenarija, WHO je organizirao hitan sastanak o ekstremnim vrućinama na kojem su sudjelovali predstavnici 41 europske zemlje, Europske komisije i organizacija civilnih društava. Cilj sastanka bio je analizirati iskustva iz prethodnog toplinskog vala i dogovoriti učinkovitije mjere za budućnost.

Kluge je pritom izdvojio nekoliko primjera dobre prakse, među kojima su talijanski sustav praćenja smrtnosti tijekom toplinskih valova, španjolska strategija informiranja javnosti te ažurirani austrijski nacionalni plan za odgovor na ekstremne vrućine.

Naglasio je da svi ti modeli pokazuju da učinkovita rješenja već postoje te da pravodobno planiranje i uvježbani sustavi mogu spasiti brojne živote kada temperature ponovno dosegnu ekstremne vrijednosti.