WhatsApp uvodi veliku novost koju su korisnici godinama čekali: Evo što ćete uskoro moći napraviti jednim pritiskom

Zaboravite na propuštene rođendanske čestitke i poruke koje ste zaboravili poslati. WhatsApp počinje uvoditi mogućnost automatskog slanja poruka u unaprijed određeno vrijeme, čak i kada vam je mobitel isključen s interneta.

Jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje na svijetu, WhatsApp, napokon dobiva funkciju koju su korisnici godinama priželjkivali. Riječ je o mogućnosti zakazivanja poruka, odnosno njihovog automatskog slanja u točno određeno vrijeme.

Novost je već dostupna dijelu korisnika koji sudjeluju u beta testiranju aplikacije na Android uređajima, a očekuje se njezino postupno širenje.

Prema informacijama specijaliziranog portala WABetaInfo, nova funkcija pojavila se u beta verziji WhatsAppa 2.26.40.7.

Kako će funkcionirati slanje poruka?

Postupak bi trebao biti iznimno jednostavan. Korisnik će napisati poruku kao i dosad, ali umjesto kratkog dodira gumba za slanje, taj će gumb pritisnuti i zadržati.

Tada će se otvoriti mogućnost odabira datuma i vremena kada želi poslati poruku.

Primjerice, rođendansku čestitku moći ćete pripremiti nekoliko dana unaprijed i odrediti da se automatski pošalje točno u ponoć.

Poruke će se moći zakazivati najmanje deset minuta, a najviše dva tjedna unaprijed.

Poruka će stići čak i ako niste na internetu

Posebno zanimljiva mogućnost jest da zakazane poruke neće zahtijevati da korisnik u trenutku slanja ima otvorenu aplikaciju ili aktivnu internetsku vezu na mobitelu.

WhatsApp će, prema dosadašnjim informacijama iz testiranja, automatski obaviti slanje u odabranom trenutku.

Osim običnih tekstualnih poruka, korisnici će moći zakazivati poveznice, fotografije i videozapise. U trenutačnoj testnoj verziji moguće je zakazati samo jednu fotografiju ili jedan videozapis po poruci.

Korisno i za poslovnu komunikaciju

Nova mogućnost mogla bi biti posebno korisna osobama koje svakodnevno razmjenjuju velik broj poruka.

Primjerice, roditelji će moći unaprijed pripremiti podsjetnike članovima obitelji, zaposlenici zakazati važne poslovne obavijesti, a prijatelji rođendanske čestitke.

Funkcija će raditi i u grupnim razgovorima.

WhatsApp priprema i poseban odjeljak u kojem će korisnici moći pregledavati zakazane poruke te ih izbrisati prije slanja. Primatelj pritom neće dobiti obavijest da je poruka bila zakazana ili naknadno otkazana.

Zanimljivo je i da će zakazane poruke u grupnim razgovorima primati samo osobe koje su bile članovi grupe u trenutku zakazivanja, javlja WABetaInfo.

Kada će novost stići svima?

Iako je testiranje već započelo, još uvijek nije poznato kada će nova funkcija postati dostupna svim korisnicima WhatsAppa.

Trenutačno je koristi ograničen broj beta testera na Androidu, a tijekom sljedećih tjedana trebala bi postati dostupna većem broju testnih korisnika.

Za korisnike standardne verzije aplikacije zasad nema potvrđenog datuma uvođenja.

Jedno je sigurno: kada funkcija postane široko dostupna, više neće biti potrebno čekati ponoć kako biste nekome prvi čestitali rođendan.