WhatsApp pooštrava pravila: Neki mobiteli mogli bi ostati bez pristupa aplikaciji

WhatsApp pooštrava zahtjeve za uređaje koji pristupaju toj aplikaciji za razmjenu poruka, a nekim je korisnicima već onemogućena prijava sve dok ne ažuriraju operativni sustav svojeg telefona.

Promjena se uvodi putem samih WhatsAppovih sustava, a ne kroz obavezno ažuriranje aplikacije. Korisnicima čiji su računi obuhvaćeni novim pravilom tijekom prijave prikazuje se upozorenje, nakon čega ih WhatsApp upućuje u postavke uređaja, gdje mogu instalirati dostupno ažuriranje softvera.

Nakon što se operativni sustav ažurira na odgovarajuću verziju, WhatsApp ponovno dopušta nastavak postupka prijave, piše Firstpost.

Nova se provjera pojavljuje i na Androidu i na iOS-u, ali zasad nije uvedena za sve korisnike. WhatsApp ograničenje primjenjuje samo na određene račune i uređaje, što znači da korisnici s naizgled jednakim ili vrlo sličnim telefonima upozorenje ne moraju dobiti u isto vrijeme.

Zašto WhatsApp uvodi ovu provjeru

Ovaj potez povezan je sa širim sigurnosnim problemom koji ne pogađa samo WhatsApp nego i druge mobilne aplikacije.

Operativni sustav koji više ne prima aktualne sigurnosne zakrpe može sadržavati ranjivosti koje napadači mogu iskoristiti kako bi dobili pristup uređaju.

To je važno čak i kada aplikacija za razmjenu poruka koristi enkripciju s kraja na kraj.

Takva enkripcija štiti komunikaciju tijekom njezina prijenosa između sudionika razgovora, ali ne može nužno spriječiti zlonamjerni softver koji već radi na telefonu da pristupi informacijama prije nego što se one šifriraju ili nakon što se dešifriraju.

Kompromitiran telefon zato može zaobići ili oslabiti sigurnosne mehanizme koji su inače ugrađeni u aplikacije s enkriptiranom komunikacijom.

Rizik se pritom ne odnosi samo na WhatsApp. Zlonamjerni softver koji dobije dovoljno širok pristup uređaju potencijalno može ciljati i druge aplikacije te podatke pohranjene na telefonu.

Nova WhatsAppova prepreka prilikom prijave tako operativni sustav uređaja praktički pretvara u dio sigurnosne provjere, piše Firstpost.

Umjesto da korisniku omogući nastavak korištenja usluge na nepodržanom ili potencijalno ranjivom sustavu, WhatsApp sada u određenim slučajevima zahtijeva da se softver uređaja najprije ažurira.

Čini se da je upozorenje osmišljeno i kako bi se smanjila zabuna među korisnicima koji ne znaju koju verziju operativnog sustava imaju instaliranu.

Na zaslonu se prikazuju upute za provjeru verzije softvera, kao i objašnjenje gdje se može potražiti dostupno ažuriranje.

Što korisnici mogu očekivati

Za korisnike kojima se pojavi novi zaslon upozorenja zasad, čini se, ne postoji mogućnost da preskoče zahtjev i nastave koristiti WhatsApp.

Ažuriranje softvera uređaja prikazuje se kao uvjet za dovršetak prijave.

To bi moglo postati osobito važno za vlasnike starijih mobitela čiji proizvođači više ne nude nove verzije operativnog sustava.

Ako neki uređaj više ne može dobiti dovoljno novu verziju softvera, novi bi zahtjev u konačnici mogao potpuno onemogućiti pristup WhatsAppu.

WhatsApp zasad nije javno objavio koje se točno verzije Androida i iOS-a nalaze ispod granice koja aktivira blokadu.

Zbog toga trenutačno nije moguće sastaviti konačan popis svih uređaja koje bi nova mjera mogla zahvatiti.

Korisnici kojima se upozorenje još nije pojavilo ne moraju nužno biti trajno izuzeti od novog pravila.

Ograničenje im se može pojaviti naknadno ako verzija njihova operativnog sustava padne ispod minimalnih zahtjeva koje WhatsApp podržava.