Westgate Grupa nudi smještaj obiteljima iz Omiša koje su ostale bez domova

Westgate Grupa spremna je, unatoč visokoj popunjenosti AC Hotel by Marriott Split, dodatnim organizacijskim naporima osigurati smještajne kapacitete za ljude s područja Omiša koji su u stravičnom požaru ostali bez svojih domova, s posebnim naglaskom na obitelji i najranjivije među njima.

"Istodobno, naš tim je na putu prema Omišu gdje će, u koordinaciji s Crvenim križem i prema stvarnim potrebama na terenu, dostaviti vodu, hranu i druge osnovne potrepštine.

Naše su misli sa svim ljudima koji su tijekom požara pretrpjeli štetu, strah i šok. Teško je pronaći prave riječi za trenutak u kojem netko u svega nekoliko minuta gleda kako nestaje dom i sve ono što je godinama stvarao.

Posebnu zahvalnost upućujemo vatrogascima i svim pripadnicima hitnih službi koji su u iznimno teškim uvjetima branili ljudske živote, domove i jedan od najljepših dijelova naše Dalmacije.

Obitelji koje su ostale bez svojih domova i kojima možemo pomoći smještajem, osnovnim potrepštinama ili na drugi način mogu nam se izravno javiti putem službene e-mail adrese AC Hotela by Marriott Split. Isto vrijedi i za Crveni križ i druge službe te organizacije koje koordiniraju pomoć na terenu.

Omiš je naš susjedni grad, biser Dalmacije i mjesto uz koje nas vežu ljudi, posao i pripadnost istom kraju. Danas je najvažnije pokazati zajedništvo i biti uz one kojima je pomoć potrebna. Westgate Grupa stoji uz Omiš i njegove ljude – konkretno i onoliko koliko možemo pomoći", poručuju iz Westgate Grupe.