Weekend.19 preuzima dan i noć: Partyji koji će obilježiti ovogodišnji festival

Ako ste mislili da Weekend.19 završava s posljednjim panelom i gašenjem svjetala konferencijskih dvorana, varate se. Festival i ove godine donosi Weekend Party program koji traje od četvrtka do subote, a kulminirat će velikim koncertom Songkillersa. Uz večernji program, Weekend OFF prvi put donosi i Slušaonu powered by Rotary Audio, posebno mjesto za DJ nastupe, pažljivo odabrane glazbene selekcije, promocije vinilnih izdanja i slušanje glazbe na McIntosh Laboratory audiofilskom sustavu Rotary Audia.

TV oproštajka, Studio 54 i Songkillersi: počinje Weekend party program

Weekend party program traje od četvrtka do subote i svaki dan donosi drugačiju glazbenu priču. U četvrtak je na rasporedu MTV oproštajni party, uz DJ/VJ nastup Stanka Bondže i Anđelka Preradovića, koji će glazbom i videospotovima vratiti atmosferu MTV ere.

Petak donosi ID Polo Party powered by Zubak grupa s DJ-om Filipom Jelašom, na koji se može navratiti prije nego što večer preuzme Studio 54 Party. Inspiriran legendarnim njujorškim klubom koji je obilježio eru disco glazbe, party će u Rovinj donijeti njegovu prepoznatljivu atmosferu, glazbu i energiju.

A onda je red na subotu i Songkillerse. Bend koji već desetljećima puni klubove i koncertne prostore svojim prepoznatljivim spojem funka, soula i popa stiže na Expo Stage gdje će velikim koncertom kulminirati ovogodišnji party program.

Weekend OFF: Slušaona i glazba izvan konferencijskih dvorana

Weekend.19 ove godine prvi put donosi Slušaonu powered by Rotary Audio u Tvornici duhana Rovinj, prostor posvećen glazbi po uzoru na japansku kulturu jazz kissa. Program počinje u četvrtak uz Emila Tedeschija, odnosno SMS Deutscha, ali i predstavljanje dvostruke LP kompilacije Songkillersa, koja od tog dana kreće u prodaju. Osim vinila Songkillersa, predstavit će i prva tri albuma grupe Jinx, album Viva la Habana! grupe Cubismo te novu kompilaciju. Sva izdanja bit će dostupna u prodaji od dana promocije, a u programu sudjeluju Željko Banić Bane iz Songkillersa i Hrvoje Rupčić iz Cubisma, koji će potpisivati ploče.

Uz nastupe DJ-a i kolekcionara ploča Soul Badera, u subotu preuzima Nik Orosi s „Electric Caffeom“ te Arsen Oremović i „The Wrong Genre Reaction“.

Uz Slušaonu, Weekend OFF donosi i popodnevni program na Open Air Stageu, gdje će Tomo Ricov nakratko organizacijsku palicu zamijeniti DJ pultom i preuzeti soundtrack vikenda. U petak nas čeka Cekin Rock'n'Roll Party, a u subotu Cekin Rock around chicken, dvije doze dobrog rock'n'rolla za one koji ni između programa ne žele predaleko od pozornice.

Od prvih panela ujutro do posljednjeg partyja, Weekend.19 ove godine glazbu provlači kroz cijeli festivalski dan. Jer na Weekendu se nakon zadnjeg panela ne ide kući, nego se samo mijenja pozornica.

Više informacija o programu i ulaznicama za Weekend.19 dostupno je na službenoj web stranici te putem Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok kanala.