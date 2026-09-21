Weekend.19 počinje za tri dana: Pogledajte tko sve stiže u Rovinj

Weekend.19 počinje za samo tri dana, a od 24. do 27. rujna u Rovinj imat ćete priliku čuti neka od najzvučnijih domaćih, regionalnih i međunarodnih imena iz svijeta medija, biznisa, tehnologije, zdravstva, financija, investicija, energetike, obrazovanja i ljudskih potencijala.

Od novinarstva do Physical AI-a

Program Weekenda.19 donosi različite poglede na medije, kreativnost, društvo i kulturu. Ulrik Haagerup, osnivač i CEO Constructive Institutea, bavit će se budućnošću novinarstva i konstruktivnim pristupom vijestima, dok će svjetski stručnjak za kreativnost Fredrik Härén govoriti o idejama i kreativnom razmišljanju. U Rovinj stiže i britanski novinar i autor James Bloodworth, kao i dugogodišnji međunarodni novinar i urednik Gerard Baker.

U Rovinj stižu i Laura Bermudez, SVP AI Strategy and Engineering u Tao Digitalu, Emil Tedeschi predsjednik Uprave Atlantic Grupe, te književnik, novinar i publicist Miljenko Jergović. Tedeschi će se pritom predstaviti i izvan svoje dobro poznate poslovne uloge, kroz razgovor koji ulazi u područje glazbe, interesa i osobnih perspektiva.

Od zvjezdarnice i laboratorija do sveučilišnih predavaonica i poslovnih odluka, Education.Weekend obrazovanje stavlja u puno širi kontekst. U Rovinj stižu astronom i edukator Korado Korlević, prof. dr. Ranko Rajović, autor NTC programa, astrofizičar Gregor Čavlović, Kenan Crnkić, rektor Sveučilišta Algebra Bernays Mislav Balković te osnivač BOSQARA i sveučilišni profesor Stjepan Orešković. Dio programa moderirat će i redatelj, scenarist i voditelj medijskog studija na Veleučilištu Baltazar Zaprešić Arsen Oremović, koji će se iz uloge moderatora preseliti i za DJ pult Slušaone powered by Rotary Audio. U svom setu „The Wrong Genre Reaction“ kroz sedam desetljeća glazbe spajat će naizgled nespojive izvođače, žanrove i razdoblja, od Johna Leeja Hookera i post-punka do The Clasha i Stevieja Wondera.

Dok se kompanije još prilagođavaju prvom velikom valu umjetne inteligencije, Tech.Weekend powered by Telemach već gleda korak dalje prema automatizaciji, robotici i Physical AI-ju. Jedno od najzvučnijih imena programa je Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe, koji će u ekskluzivnom razgovoru 1 na 1 govoriti o razvoju hrvatske tehnološke scene, globalnoj konkurentnosti, inovacijama i budućnosti jedne od najuspješnijih domaćih tehnoloških priča. Širu sliku tehnoloških promjena dat će i ljudi koji ih svakodnevno razvijaju, financiraju i pretvaraju u konkretna poslovna rješenja. Među njima su Srđan Kovačević, suosnivač i CEO Orqe, investitor Moaffak Ahmed iz Nordic Makersa, Jelena Jurišić, CTO ENT Grupe, Božidar Pavlović, partner u AYMO Venturesu, te Imtiyaz Basharat, Startup Partner u Stripeu.

Kako ćemo raditi, živjeti i učiti

No tehnologija mijenja i ono što se događa unutar kompanija. Kako biramo lidere, razvijamo talente i donosimo odluke u vremenu umjetne inteligencije samo su neke od tema HR.Weekenda. Među najistaknutijim imenima je Tomas Chamorro-Premuzic, profesor na University College Londonu i Columbia Universityju te Chief Science Officer u Russell Reynolds Associatesu. Na programu su i dr. sc. Meri Tadinac, predstojnica Katedre za biološku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Jasmina Punek, Chief People Officer u Ergomed Groupu, Aneta Godzwon, HR & Capability Development Director u Orbico Groupu, Mirko Đukić, direktor bmM Consultinga, te Marina Vulović, People & Culture Director u Bambiju, koji je dio Coca-Cola HBC grupacije.

Weekend.19 ove godine počinje već u četvrtak, 24. rujna, premijernim Health.Weekendom, koji zdravlje stavlja u kontekst koji nadilazi liječničke ordinacije i povezuje ga s tehnologijom, poslovanjem, inovacijama i kvalitetom života. U Rovinj stiže Jack Kreindel, CEO WellFounded Healtha i liječnik koji se bavi primjenom tehnologije u zdravstvu, ljudskim performansama i zdravim starenjem. Među govornicima su i Victoria Loomes, Senior Trend Analyst u TrendWatchingu, Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, kardiologinja Borka Pezo Nikolić iz KBC-a Zagreb, Natko Beck, specijalist radiologije i voditelj Odjela za dijagnostičku radiologiju Dječje bolnice Srebrnjak, te Ognjen Bagatin, menadžer i serijski poduzetnik iz Futura Medical Groupa.

Od kapitala do kilovata

Energetiku u fokus stavlja Energy.Weekend poweredUP by E.ON Hrvatska, kroz teme energetske tranzicije, elektrifikacije i održivosti. Među sudionicima su Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave INA-e, Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, Dave van der Meer iz Sparte Rotterdam, Alan Mijoč, operativni direktor Bauwerk Group Croatia, te Neven Vranković, potpredsjednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe.

Finance.Weekend ponovno okuplja ljude koji svakodnevno donose financijske i strateške odluke u velikim kompanijama. U Rovinj stižu Stuart Mauchline, Senior Vice President of Finance u Virgin Musicu, Milena Radosavljević-Đorić, Country Finance Director u Al Dahri, Léa Raiche-Marsden, VP of Finance u Leanspaceu, Jacek Popielewicz, EMEA&SA Finance Director u Nexteer Automotiveu, Marina Balenović Lacković, Head of Group Controlling u EuroTeleSites AG-u, te Matija Nakić, CEO i suosnivač Farseera. U fokusu će biti transformacija financijskih funkcija, leadership i primjena umjetne inteligencije u financijama.

Na Investment.Weekendu posebno se izdvaja Igor Čanadi, član tehničkog tima OpenAI-ja i softverski inženjer usmjeren na razvoj velikih podatkovnih sustava. U OpenAI je stigao kroz akviziciju Rockseta, gdje je bio jedan od osnivačkih inženjera, a ranije je sudjelovao i u razvoju baze RocksDB u Facebooku. Uz njega će o kapitalu, tržištima i investicijskim prilikama govoriti Marko Bogdan, Growth Strategist u Geniusu i voditelj YouTube kanala „O novcu“, Slaven Kordić, Managing Partner u Invera Equity Partnersu, te Ana Zovko, izvršna direktorica za digitalno poslovanje i IT u Croatia osiguranju.

Tri dana, osam festivalskih cjelina i tek nekoliko minuta hoda između tema koje vrijedi čuti. Od 24. do 27. rujna vidimo se na Weekendu.19 u Rovinju.

Sve informacije o programu, govornicima i ulaznicama dostupne su na službenoj web stranici Weekenda.19 te na Instagram , Facebook , LinkedIn i TikTok kanalima festivala.