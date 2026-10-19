Wanda Nara prodaje Icardijev dres za samo 12 eura! No ono što je napisala u oglasu još je veći udarac bivšem suprugu

Argentinska televizijska zvijezda Wanda Nara ponovno je privukla pozornost javnosti potezom koji mnogi tumače kao provokaciju upućenu njezinu bivšem suprugu, nogometašu Mauru Icardiju.

Naime, Wanda je odlučila ponuditi na prodaju njegov dres argentinske reprezentacije, a posebno je zanimljiva cijena koju je odredila. Za dres traži svega 20.000 argentinskih pezosa, odnosno približno 12 eura.

Ipak, još je više pozornosti izazvao opis oglasa, kojim se očito odlučila našaliti na račun Icardijeve reprezentativne karijere.

„Jedva korišten”

U oglasu je dres opisala kao „jedva korišten”, što su mnogi protumačili kao izravnu provokaciju bivšem suprugu.

Icardi je, unatoč zapaženoj klupskoj karijeri, za seniorsku reprezentaciju Argentine nastupio samo osam puta.

Posljednji put dres nacionalne momčadi odjenuo je 2018. godine, u prijateljskom susretu protiv Meksika. Iste godine nije bio među argentinskim reprezentativcima koji su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Zbog toga je Wandin opis oglasa izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

WANDA REMATA LA REMERA QUE USÓ ICARDI EN LA SELECCIÓN POR $20.000 🫣 En medio del divorcio con el futbolista, Wanda Nara puso a la venta en su tradicional feria americana, la camiseta que usó Mauro Icardi en su paso por la Selección Argentina a $20.000. 😯🇦🇷 📱“Camiseta Selección Argentina N.º 9 Ex jugador. Camiseta de la Selección Argentina con el clásico diseño de franjas celestes y blancas, detalles en negro y el número 9 en el frente y la espalda, acompañado del nombre”, describió la empresaria el nuevo producto a la venta. — Diario La Capital (@lacapital) October 16, 2026

Njihov odnos već je dugo pod povećalom javnosti

Odnos Wande Nare i Maura Icardija godinama je punio stupce argentinskih i međunarodnih medija, a njihov razlaz dodatno je privukao pozornost javnosti.

Njihove nesuglasice i međusobne prozivke često su završavale na društvenim mrežama, pa je i ovaj potez izazvao zanimanje njihovih pratitelja.

Prodaja reprezentativnog dresa po simboličnoj cijeni, uz opis koji podsjeća na Icardijevu skromnu minutažu u argentinskoj reprezentaciji, brzo je postala viralna.

Je li riječ o običnoj prodaji sportske uspomene ili još jednoj poruci bivšem suprugu, Wanda nije dodatno objašnjavala. No kombinacija cijene i opisa bila je dovoljna da njezin oglas ponovno postane tema svjetskih medija.