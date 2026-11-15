Vušković nakon pobjede: "Sutra je bratu rođendan, idem sutra kod njega"

Hrvatska i Češka večeras su od 20:45 na Opus Areni u Osijeku igrali utakmicu 6. kola skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija, a Hrvatska je slavila rezultatom 2:1 odnosno golovima Perišića iz 2. minute i Majera iz 87. mintue.

Utakmicu je prokomentirao asistent pobjedonosnog pogotka Luka Vušković odgovaravši na novinarska pitanja.

Što Vam je prošlo kroz glavu nakon izjednačujućeg pogotka?

- Igrač mi nije smio tako proći, to nas je malo uzdrmalo, ali ubrzo smo se vratili.

Kako biste ocijenili jesenski dio Lige nacija?

- Pali smo u nekim utakmicama, nismo imali sreće da uhvatimo bolji rezultat, ali idemo dalje, sada je fokus na tome.

Kako se osjećate u obrani u ovakvim formacijama?

- Radimo onako kako izbornik želi, na nama je da se prilagodimo,

Kane je rekao da je pred Vama svijetla budućnost?

- Hvala na tim riječima, znači puno kada takav igrač da takav kompliment. Mislim da sam mu ja pomogao da dobije Zlatnu loptu jer je kroz mene dao deset golova, ali zaslužio je tu nagradu.

Je li dio srca bio u Hamburgu?

- Da, sutra je bratu rođendan, idem sutra kod njega.

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