Vušković odigrao svih 90 minuta u rušenju prvaka! Brighton razbio Arsenal, Britanci pišu o „demoliranju“ prvaka

Luka Vušković nastavlja sjajan početak svoje premierligaške avanture. Devetnaestogodišnji hrvatski reprezentativac odigrao je svih 90 minuta u velikoj pobjedi Brightona protiv aktualnog engleskog prvaka Arsenala – 3:0 na Amexu.

Rezultat je odjeknuo u britanskim medijima, a The Guardian pobjedu Brightona naziva „demoliranjem Arsenala“. Momčad Fabiana Hürzelera pritom je na najbolji mogući način obilježila 125. godišnjicu kluba. Arsenal je u Brighton stigao u potrazi za osmom uzastopnom pobjedom u svim natjecanjima na početku sezone, što mu nije uspjelo još od 1903. godine, ali domaćin mu praktički od početka nije dopustio da razvije svoju igru.

Prvak nije imao odgovor

Brighton je poveo pogotkom Pascala Grossa, a do odmora je prednost udvostručio 19-godišnji Charalampos Kostoulas. Konačnih 3:0 postavio je Chema Andrés nakon kornera u 57. minuti. London Standard s Amexa je tijekom susreta konstatirao da je Brighton bio znatno bolji u prvom dijelu te da je Arsenal djelovao potpuno uzdrmano.

Guardian ističe kako je Brighton agresivnim pritiskom tjerao Arsenal na pogreške kakve se od momčadi Mikela Artete rijetko viđaju. Aktualni prvaci prvi su put od prosinca 2023. primili tri pogotka u jednoj utakmici, a britanski list navodi da je rezultat za Arsenal mogao biti i teži. Brighton je u prvih pet prvenstvenih kola postigao čak 16 pogodaka.

U takvoj utakmici važan posao obavio je i Vušković. Hrvatski stoper ponovno je dobio mjesto u početnoj postavi, ovoga puta uz Pascala Struijka i Oliviera Boscaglija, a Brighton je protiv prvaka sačuvao mrežu. Guardian je Vuškovića naveo u početnih 11, dok je nakon završetka susreta pobjedu opisao kao rezultat „za pamćenje“ protiv momčadi poznate po iznimno čvrstoj obrani.

Vušković se već nametnuo kao standardni prvotimac

Da Vuškovićev status nije slučajan pokazuje i ono što su britanski mediji pisali prethodnih tjedana. London Standard je neposredno prije utakmice s Arsenalom istaknuo da je Hrvat ove sezone bio praktički neizostavan te da je startao u sva četiri dotadašnja premierligaška susreta. Samo nekoliko dana ranije odigrao je svih 90 minuta i u velikom preokretu Brightona protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu u Liga kupu.

Sky Sports je još nakon remija s Leedsom, u kojem je Vušković zabio pogodak za 1:1, pisao o „golemom poslu“ koji su hrvatski branič i Lewis Dunk odradili u obrani Brightona. Britanski medij tada je posebno podsjetio i na njegov napadački učinak iz prošlosezonske Bundeslige.

Brighton je pobjedom protiv Arsenala ostao neporažen nakon prvih pet prvenstvenih utakmica, što mu se prvi put dogodilo u najvišem rangu engleskog nogometa, te se probio na treće mjesto Premier lige. Za Vuškovića je to još jedna potvrda da se, samo nekoliko mjeseci nakon dolaska u Brighton, već nametnuo kao važan čovjek obrane jedne od najugodnijih momčadi početka engleske sezone.