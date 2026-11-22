Bivši Hajdukov igrač Luka Vušković odigrao je cijeli susret u porazu Brightona kod Hulla 2:0 u utakmici 11. kola Premier lige.

Vušković je krenuo kao standardni prvotimac od prve minute, a žuti je karton dobio u 34. minuti zbog prigovora. Prema SofaSocoreu, Vušković je imao 68 od 79 točnih dodavanja, 24 od 33 točna dodavanja na protivničkoj polovici, a na vlastitoj je samo jedno pogriješio, 45 od 46. Imao je i 8 od 11 dugih lopti, dok je pretrpio 2 prekršaja. Imao je i jedan klizeći start, 3 presjecanja i isto toliko otklonjenih opasnosti. Osvojio je 8 posjeda, a bio je uspješan u 3 od 8 duela na tlu, dok je u zraku imao 1 od 4, a pretrčao je 10.3 km.

Brihgton se sada nalazi na 2. mjestu tablice, sa 6 bodova manje od vodećeg Arsenala, no s istim brojem bodova kao trećeplasirani Manchester United koji ima lošiju gol-razliku.

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