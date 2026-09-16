Vušković asistent drugog pogotka u pobjedi nad Manchester Unitedom!

Luka Vušković nastavlja vrlo dobro otvaranje svoje prve sezone u Brightonovu dresu. Devetnaestogodišnji hrvatski stoper u srijedu navečer krenuo je od prve minute protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu, a njegova momčad velikim je preokretom izborila prolazak u četvrto kolo Carabao Cupa.

Manchester United otvorio je utakmicu gotovo idealno. Shea Lacey zabio je u 7. minuti, a samo nekoliko minuta poslije Mason Mount povećao je vodstvo domaćih na 2:0. Brighton se u utakmicu vratio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Charalampos Kostoulas pogodio za 2:1.

Vušković glavom pripremio pogodak za 2:2

Trenutak u kojem se Vušković izravno uključio u preokret dogodio se sredinom drugog poluvremena.

Nakon ispucavanja Dioga Dalota, hrvatski je branič glavom loptu spustio prema Pascalu Grossu, koji je na rubu kaznenog prostora pronašao prostor i preciznim udarcem pogodio za 2:2. Guardian upravo Vuškovićevu intervenciju navodi kao početak akcije nakon koje je Brighton izjednačio.

Samo nekoliko minuta kasnije stigao je potpuni preokret. Kostoulas je ubacio s desne strane, lopta se odbila do Maxima De Cuypera, a Belgijac je u 70. minuti pogodio za konačnih 3:2 i veliko slavlje gostiju. Manchester United do kraja nije pronašao odgovor pa je Brighton izbacio domaćina iz Carabao Cupa.

Nakon gola protiv Leedsa sada i asistencija na Old Traffordu

Za Vuškovića je ovo nastavak vrlo dojmljivog početka sezone. Samo jedanaest dana ranije zabio je glavom za Brighton u prvenstvenom remiju 1:1 protiv Leedsa, a Guardian je tada upravo hrvatskog stopera izdvojio u naslovu izvještaja s utakmice.

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Brighton ga je ovoga ljeta doveo iz Tottenhama u klupskom rekordnom poslu vrijednom 46 milijuna funti zajamčeno, odnosno do 50 milijuna s bonusima. Sky Sports navodi da je Vušković u Brighton stigao upravo u potrazi za redovitom minutažom nakon što za Tottenham nije upisao natjecateljski nastup.

Guardian podsjeća da je Tottenham mladog hrvatskog reprezentativca prethodno doveo iz Hajduka, a njegove igre u Engleskoj zasad pokazuju zašto je Brighton bio spreman izdvojiti rekordni iznos za 19-godišnjeg stopera.

