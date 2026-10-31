Vuškovć odigrao cijelu utakmicu u pobjedi Brightona nad Manchester Cityjem

Nogometaši Manchester Cityja i Brightona sastali su se danas s početkom od 16 sati u sklopu 9. kola Premijer lige, a slavili su gosti rezultatom 0:1.

Već su u 11. gosti poveli: Vušković je proslijedio loptu do Dunka, a on je poslao daleko naprijed do Gomeza koji je poslao do De Cuypera, a onda je Ayari pospremio u mrežu lijevom nogom pucavši u bliži, desni kut.

Vušković je odigrao svih 90 minuta u kojima je, prema podacima SofaScorea, imao 8 obrambenih akcija, 3 presjecanja i isto toliko otklonjenih opasnosti, 2 blokirana udarca i 5 osvojenih posjeda, ali i jedan neosvojeni zračni duel. Vušković je do sada odigrao devet utakmica i zabio jedan pogodak.

Brighton će iduću utakmicu odigrati 5. studenog protiv Getafea u sklopu Konferencijske lige.