Vulić: "Split voli Europu, ovo smo predugo čekali"

Hajduk se nakon velike pobjede i izborenog plasmana u Konferencijsku ligu danas oko 14.30 sati trijumfalno vraća u Split. Bijele bi trebali dočekati navijači, a do tada će biti poznati i protivnici Hajduka u europskom natjecanju. Bit će to pravi hajdučki dan, kakav je brojni navijački puk dugo čekao. Nakon velikog europskog uspjeha Bijelih razgovarali smo sa Zoranom Vulićem, trofejnim trenerom i bivšim igračem Hajduka koji itekako dobro zna što europske utakmice znače Splitu i Dalmaciji. Vulić je kao kapetan predvodio Hajduk u velikoj sezoni Lige prvaka 1994./95., a iza njega su i brojni veliki europski dvoboji splitskog kluba. Kao trener ostavio je dubok trag na Poljudu, a pamte se, među ostalim, 2:2 protiv Fulhama u Londonu te veliki dvoboj s Romom u kojem je Hajduk poveo golom Nina Bule, prije nego što je Antonio Cassano ugasio nade Bijelih.

"Split voli europske utakmice"

Vulić nije skrivao zadovoljstvo nakon povratka Hajduka na europsku scenu. "Drago mi je i radujem se plasmanu Hajduka u Konferencijsku ligu nakon šesnaest godina i duge patnje, jer Split voli europske utakmice. Tako je bilo još i prije mog vremena, još od Staroga placa", kazao nam je Vulić. Smatra kako je Hajduk u odlučujućem dvoboju pokazao da je kvalitetnija momčad. "Objektivno, Hajduk je sinoć bio bolji i bolja smo momčad od Rakowa. Vidjeli smo jednu dobru utakmicu u kojoj je mlada Hajdukova momčad dala maksimum."

Posebne riječi za Pukštasa: "Nadam se da je ovo bilo tek njegovo prvo poluvrijeme u Hajduku"

Jedan od junaka velike pobjede bio je Rokas Pukštas, koji je odlučujućim pogotkom na poseban način zaključio svoju posljednju utakmicu u bijelom dresu. "To je momak koji zbilja daje sve od sebe u svakoj utakmici. Bio je jedan od najboljih igrača u sinoćnjem susretu i lijepo je da je postigao gol na oproštaju. Pred njim je velika karijera, a ja stvarno mislim i nadam se da je ovo tek njegovo prvo poluvrijeme koje je odigrao u Hajduku i da će nam se jednog dana vratiti u bijeli dres", poručio je Vulić.

"Nogometna Europa vratila se u Split"

Hajduk sada čekaju tri europske utakmice na Poljudu i tri gostovanja, a Vulić posebno ističe koliko takve večeri znače gradu. "Mi smo Split svojedobno navikli na europske utakmice i to je ono što smo dugo čekali i što nas raduje. Ima u Konferencijskoj ligi i osrednjih ekipa, ali tu su i klubovi koji su nekada bili europski prvaci, kao što su Ajax i Panathinaikos. Lijepo je da se nogometna Europa vratila u Split", zaključio je Zoran Vulić.