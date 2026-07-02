Vulić brutalno iskren uoči Portugala: "Spori smo, ali večeras je zakon velikih brojeva na našoj strani"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Torontu igra povijesnu utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv snažnog Portugala. Prvi krug nokaut-faze pobjedniku donosi plasman među 16 najboljih momčadi svijeta i odlazak na megdan boljem iz ogleda Španjolske i Austrije, dok poraženi pakira kofere.

Uzbuđenje je na vrhuncu, a FIFA već bilježi podatak koji ide u povijest: Luka Modrić i Cristiano Ronaldo postat će prva dva igrača u polju starija od 40 godina koji će se izravno susresti na Mundijalu.

Dok španjolski As piše hvalospjeve o Modriću, koji i u dresu Milana neumoljivo dirigira tempom, Ronaldo je zapalio mreže porukom kanadskim Portugalcima: "Make it feel like home".

Prema očekivanjima, Hrvatska bi trebala istrčati u sastavu: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – P. Sučić, Vlašić, Baturina – Budimir.

Uoči ovog povijesnog sudara pronašli smo našeg proslavljenog igrača i trenera, legendu Hajduka Zorana Vulića, kod Balarina. Igrala se briškula, ali Vulić je odvojio nekoliko minuta za Dalmaciju Danas kako bi secirao ono što Hrvatsku čeka večeras.

"Sustav 3-5-2 nam ne funkcionira, naša klasika je 4-2-3-1"

Pred Hrvatskom je velika utakmica šesnaestine finala, a Portugal ima strašan napadački potencijal. Pitali smo Vulića kako gleda na taktičke opcije, odnosno hoće li Zlatko Dalić igrati s trojicom natrag kao u nekim ranijim utakmicama ili će ostati u klasičnom sustavu kako bi zatvorio portugalska krila.

"Mislim da će to biti ona naša klasika. Vidjeli smo da nam taj sustav 3-5-2 baš i ne funkcionira. Možemo mi odigrati jednu utakmicu u tom sustavu, ali mislim da nam puno više odgovara naših 4-2-3-1. Vidjeli smo protiv Irske da s tim jednim igračem više u sredini dominiramo. Pogotovo sad protiv Portugala koji ima zbilja, za mene, najbolju veznu liniju na svijetu. Francuzi momentalno imaju strašan napad, ali Portugal ima vezni red. Tako da će biti izuzetno interesantna utakmica. Moramo biti strpljivi i živjeti za tu našu prigodu. Ona će doći, a ako budemo koncentrirani i ako zabijemo gol, mislim da će odlučivati doslovno jedan gol razlike", rekao je Vulić.

Hrvatska je u grupnoj fazi primila dosta golova, a analitika pokazuje da suparnici stvaraju previše prilika. Vulića smo pitali gdje vidi najveći problem u našoj defenzivnoj tranziciji i kako to večeras zatvoriti.

"Mi smo momčad koja je malo spora, to moramo otvoreno reći. Ali, ako pogledate, većinu golova koje smo primili, primili smo iz prekida. To je stvar koncentracije, stvar postavljanja igrača i čitanja baluna iz samog izvora, recimo ako je korner. Mislim da tu moramo imati malo više koncentracije i onda neće biti problema. Zbilja imamo visinu i mislim da je rijetko koja momčad na svijetu sposobna dominirati protiv nas u skoku. Prema tome, malo više koncentracije i bit će to dobro večeras", naglasio je.

"Moramo usporiti ritam, sakriti balun i biti okomitiji"

Portugal s Vitinhom i Nevesom teži kontroli posjeda, baš kao i hrvatska trojka s Modrićem, Kovačićem i trećim igračem kojeg Dalić postavi u sredinu. Ključno pitanje je kako dobiti bitku u sredini terena, sakriti Portugalcima balun ili usporiti ritam.

"Mi moramo usporiti ritam. Još ću jedanput ponoviti, mi nismo brza ekipa. Mi smo spora ekipa i svoje prigode moramo tražiti preko Budimira, Vlašića i na drugoj strani malog Baturine. Tu će kao taj treći vezni, odnosno polušpica, biti mali Petar Sučić. Iza njih su Kovačić i Modrić, tako da bismo kontrolu trebali imati. Ali, što vam vrijedi kontrola ako u toj kontroli ne stvarate šanse? Prema tome, mislim da moramo biti dosta okomitiji ako mislimo pobijediti u utakmici", jasan je Vulić.

Večeras je za Luku Modrića jedna od najvažnijih utakmica u ovoj fazi karijere na Svjetskim prvenstvima. Pitali smo Vulića koliko se Modrić fizički može nositi s mlađim i agresivnim portugalskim veznjacima u utakmici u kojoj je ulog ostanak na turniru.

"Pričati o Luki Modriću na taj način, ja mislim da to više nema nikakvog smisla. Vidjeli smo zadnju utakmicu protiv Gane, u zadnjih deset minuta Luka Modrić je uklizao deset puta, blokirao šut deset puta! Mislim da puno puta nismo korektni prema tom momku, puno puta mu se traži dlaka u jajetu", poručio je Vulić.

Na opasku da se traži nešto što se ne bi smjelo tražiti, Vulić je dodao:

"Upravo to. Imamo najboljeg igrača na svijetu, ne znam kad ćemo ga više ikada imati. Prema tome, moramo biti jako pozitivni, pogotovo prema Luki. I da odigra slabu utakmicu, a neće, mislim da mu svi moramo skinuti kapu do poda."

"Budimir može zabiti i bez prave šanse, a žao mi je što Luka Sučić ne igra više"

U napadu Hrvatska ima Antu Budimira, a tu su i mlađi igrači poput Matanovića. Vulića smo pitali kakav nam tip napadača treba protiv portugalskih stopera, Rubena Diasa i Renata Veige, odnosno treba li Hrvatskoj "sidrun" koji će zadržati loptu ili brza krila koja mogu napasti prostor iza njihove zadnje linije.

"Uvijek su bolja i brža krila, to smo vidjeli na primjeru Francuza. Zašto su Francuzi opasni? Jer imaju Dembelea, Olisea, Mbappea... To je teško zaustaviti. Mi to nemamo, imamo nešto drugo. Imamo taj posjed, imamo Budimira koji i bez prave šanse može zabiti gol. Meni je osobno malo žao što taj drugi Sučić, Luka, ne igra više, on mi se jako sviđa. Mislim da ima tu finu 'livu nogicu' i da može napraviti dosta problema. Ali ne smijemo sumnjati u Dalića. Dalić s zadnja dva Svjetska prvenstva ima medalju! I apsolutno bi bilo ružno i tužno da sumnjamo u njega", istaknuo je Vulić.

"Ako dođe do produžetaka ili penala, tu smo mi svjetski prvaci"

Ova generacija Hrvatske već je pokazala strašnu mentalnu čvrstinu u nokaut-utakmicama na velikim natjecanjima. S druge strane, Portugal nosi ogroman pritisak javnosti i ulog favorita. Pitali smo Vulića koliko hrvatsko iskustvo preživljavanja može presuditi u dramatičnim trenucima, ako utakmica ode u produžetke ili penale.

"Pa gledajte, može, u tim trenucima se može dogoditi svašta. Ali ako budu produžeci ili penali, tu smo mi zbilja svjetski prvaci! Ipak, moramo reći vašim čitateljima jednu stvar: mi Portugal u četiri službene utakmice nikada nismo pobijedili. Što bi rekao moj dragi bivši trener Biće Mladinić, postoji zakon velikih brojeva. Ja vjerujem da će se on večeras ostvariti. Nakon četiri utakmice koje smo izgubili, ta peta će ići na našu stranu i ja se nadam našem slavlju", rekao je Vulić.

Za kraj smo ga pitali kako gleda na sudar dvojice veterana, Modrića i Ronalda, koji imaju ogroman utjecaj na svoje momčadi.

"Pa to su zapravo dva trenera na terenu. Mislim da Luka iznimno puno pomaže Zlatku, nekad i kod odabira igrača i u svemu ostalom. To je sasvim normalno. Imati Luku, to je Božji dar. Isto kao što Portugal ima Ronalda ili Argentina Messija. Trener danas to mora iskoristiti. U puno slučajeva danas vam taktika i tehnika neće pomoći ako niste uspostavili dobar kontakt s glavnim igračima. Znači, taj odnos i kontakt su ključni za svaku utakmicu i za atmosferu u ekipi. Mislim da smo mi to, hvala Bogu, lijepo posložili i da zato plovimo ovim putem kojim plovimo", kazao je.

Simpsoni, teorije i finale iz snova

Na samom kraju dotaknuli smo se i teorija koje kruže javnošću. Spominju se čak i Simpsoni, animirana serija poznata po navodnim predviđanjima, od Trumpa do brojnih drugih događaja, a ovih dana ponovno se aktualizirala priča prema kojoj će u finalu igrati Meksiko i Portugal. Pitali smo Vulića vjeruje li u takve teorije i može li se na to nekako utjecati.

"(Smijeh) Sve je moguće, sve je moguće... Ali ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem da će, ako sve bude normalno, Argentina doći do finala. Ne znam križaju li se ranije s Francuskom, ali volio bih da u finalu igraju Argentina i Francuska. Momentalno su to za mene dvije najbolje ekipe na prvenstvu", rekao je.

Pitali smo ga i ima li na ovom turniru igrač koji ga je posebno oduševio, onako "za gušt".

"Olise. Michael Olise, definitivno", zaključio je Vulić.

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