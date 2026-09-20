Vukovarska koalicija otkrila plan za Bačvice i Trstenik: Evo što obećavaju stanovnicima

Vukovarska koalicija, koju čine stranka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatska stranka prava (HSP) i Hrvatski suverenisti, predstavila je svoje liste i programske prioritete za gradske kotare Bačvice i Trstenik uoči kotarskih izbora koji će se održati u nedjelju, 27. rujna. Na Bačvicama koalicija izlazi s listom broj 1, dok na Trsteniku prvi put nastupa s listom broj 2.

Programi obuhvaćaju prometnu povezanost, uređenje javnih i zelenih površina, komunalnu infrastrukturu te razvoj sportskih, rekreacijskih i društvenih sadržaja, uz naglasak na uključivanje stanovnika u rješavanje pitanja važnih za svakodnevni život njihovih kvartova.

Bačvice: Lista broj 1 u fokusu ima dosadašnje rezultate i nove sadržaje za stanovnike

Predstavljajući dosadašnji rad u kotaru Bačvice, Vukovarska koalicija posebno izdvaja ujedinjavanje kvarta i jačanje zajedništva među stanovnicima kao jedan od rezultata na koje je najponosnija.

Među ostalim dosadašnjim rezultatima ističe uvođenje autobusne linije broj 21, postavljanje 18 rampi za osobe s invaliditetom, ležećih uspornika i sigurnosnih ograda te uređenje i ozelenjivanje javnih površina. Poseban naglasak stavlja i na društveni život Bačvica, ističući uvođenje proslava Dana kotara, Božića i Uskrsa, namijenjenih svim stanovnicima i generacijama.

Za naredno razdoblje lista broj 1 predstavlja četiri glavna programska prioriteta: dostupnost svim stanovnicima kotara, dječji park, vau-vau park te organizaciju društvenih događanja, uključujući koncerte, turnire i humanitarne akcije.

Iz koalicije poručuju kako žele nastaviti raditi na konkretnim projektima koji neposredno utječu na kvalitetu života na Bačvicama, uz otvorenu komunikaciju sa stanovnicima i nastavak jačanja zajedništva u kotaru, a na ove izbore izlaze s porukom: „Glas za nas je glas za vas.”

Trstenik: Lista broj 2 u fokusu ima promet, zelenilo i komunalnu infrastrukturu

Vukovarska koalicija prvi put izlazi na kotarske izbore na Trsteniku, gdje nastupa s listom broj 2. Pod sloganom „Neka se pita kvart!” koalicija predstavlja program usmjeren na prometnu povezanost, uređenje javnih prostora i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za svakodnevni život stanovnika.

Među glavnim programskim prijedlozima ističe se uvođenje dodatnih autobusnih linija radi bolje prometne povezanosti kotara, kao i uređenje sportskih i rekreacijskih zona, trgova i zelenih površina. Program obuhvaća i uređenje cesta, kolnika i šetnica te osiguravanje većeg broja kvalitetnih parkirališnih mjesta za automobile i motocikle.

Iz koalicije ističu kako su promet, parkiranje, komunalna infrastruktura i dostupnost javnih sadržaja među pitanjima kojima žele posvetiti posebnu pozornost u narednom razdoblju.

Pod sloganom „Neka se pita kvart!” lista broj 2 naglašava važnost komunikacije sa stanovnicima Trstenika i njihova uključivanja u određivanje prioriteta razvoja kotara.