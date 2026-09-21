Vukovarska koalicija otkrila adute za Split 3 i Pujanke: Zečić i Bešlić predvode liste, evo što najavljuju kvartovima

Uoči kotarskih izbora koji će se u Splitu održati u nedjelju, 27. rujna, Vukovarska koalicija predstavila je svoje liste i programske prioritete za gradske kotare Split 3 i Pujanke. Koaliciju čine Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatska stranka prava (HSP) i Hrvatski suverenisti, koji zajednički nastupaju u ukupno osam splitskih gradskih kotareva. U Splitu 3 koalicija izlazi s listom broj 1, koju predvodi Željko Zečić, dok će na Pujankama nastupiti s listom broj 3 na čelu s Marijem Bešlićem.

U programima za oba kotara naglasak je stavljen na komunalnu infrastrukturu, parkirališna mjesta, uređenje javnih površina te razvoj zdravstvenih, sportskih, kulturnih i društvenih sadržaja.

Zečić predvodi listu u Splitu 3

Nositelj liste broj 1 u gradskom kotaru Split 3 je Željko Zečić, dugogodišnji poduzetnik i otac trojice sinova.

Uz njega se na listi nalaze Dino Nejasmić, Ante Radoš, Jerko Gavran, Ivica Poljak, Karlo Bošković i Marijan Radoš. Jedan od projekata koje koalicija posebno ističe jest izgradnja crkve za stanovnike Splita 3, pitanje o kojem se u tom dijelu grada govori već godinama.

Među prioritetima navode i uređenje te asfaltiranje ulica, kao i povećanje broja parkirališnih mjesta.

Parkiranje, igrališta i uređenje javnih prostora

Posebno se ističe potreba rješavanja problema parkiranja na području kod Vile Velebita, ali i na drugim lokacijama unutar kotara. Program liste obuhvaća i uređenje parkova i dječjih igrališta, čišće i sigurnije javne površine te, kako navode iz koalicije, podizanje kvalitete komunalnih usluga. Najavljuju i rad na razvoju kulturnih, sportskih i socijalnih sadržaja te bolju komunikaciju s građanima kako bi se svakodnevni problemi u kotaru brže rješavali. Lista na izbore izlazi sa sloganom "Glas za listu 1, glas za promjenu".

Bešlić na čelu liste na Pujankama

Na Pujankama Vukovarska koalicija izlazi s listom broj 3, a njezin nositelj je Mario Bešlić, umirovljeni časnik Hrvatske vojske, hrvatski ratni vojni invalid i otac osmero djece. Uz njega su na listi Marija Buzov, Zvonko Vučemilović Šimunović, Ruža Maretić, Ivica Marušić, Mateo Baštinac i Antea Maretić.

Kao jedan od glavnih prioriteta za Pujanke ističu otvaranje ambulante, za koju, prema njihovim navodima, postoji velika potreba među stanovnicima tog gradskog kotara. Koalicija u programu za Pujanke najavljuje i rješavanje problema pristupačnosti za osobe s invaliditetom te povećanje kapaciteta parkirališnih mjesta. Na popisu prioriteta su i izgradnja novih te obnova postojećih dječjih i sportskih igrališta, uređenje parka za pse i postavljanje nadstrešnice na autobusnom stajalištu u Ulici Pujanke.

Iz koalicije su izrazili i podršku inicijativi da sportska dvorana ponese ime "Hrvatskih branitelja", uz obrazloženje da na taj način žele pridonijeti očuvanju uspomene na hrvatske branitelje.

Žele promijeniti i obilježavanje Dana kotara

Poseban dio programa odnosi se i na društveni život Pujanki. Predlažu sadržajnije obilježavanje Dana kotara kroz sportske, kulturne i zabavne aktivnosti za različite generacije stanovnika. Lista broj 3 na izbore izlazi pod sloganom "Pokrenimo Pujanke zajedno".

DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti početkom rujna potpisali su sporazum o predizbornoj i poslijeizbornoj suradnji za splitske kotarske izbore. Osim na Pujankama i u Splitu 3, zajedničke liste imaju i na Bačvicama, Kmanu, Mejašima, Trsteniku, Visokoj i Žnjanu.