Vukovarska koalicija iz Splita poslala zajedničku poruku: "Lokalna politika kreće od građana, izađite na izbore"

Predstavnici Vukovarske koalicije u petak su u Splitu zajednički pozvali građane da izađu na predstojeće kotarske izbore u Splitu te izbore za mjesno vijeće u Kaštel Sućurcu. S konferencije za medije održane u hotelu Consul poručili su kako upravo lokalna razina predstavlja mjesto na kojem se rješavaju konkretni problemi stanovnika te naglasili važnost većeg uključivanja građana.

Na konferenciji su sudjelovali Branka Lozo, članica Predsjedništva stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), saborski zastupnik i član Predsjedništva DOMiNO-a Damir Biloglav, predsjednica Hrvatske stranke prava Marina Logarušić te Dominik Klemenčić, tajnik Kluba zastupnika DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista u Hrvatskom saboru i član Predsjedništva Hrvatskih suverenista.

Lozo: "Ovo je trasiranje puta za buduću suradnju"

Branka Lozo istaknula je kako su ovo prvi izbori na kojima Vukovarska koalicija zajednički nastupa te izrazila očekivanje da će se suradnja nastaviti i u budućim izbornim ciklusima.

"Sretni smo što su upravo ovo kotarski izbori u Splitu i u Kaštelima i zaista mislim da je ovo trasiranje puta za uspješnu suradnju za sve naredne izborne cikluse, uključujući parlamentarne, gdje očekujemo da će nam se još pridružiti ostali iz političkog spektra koji nastupaju domoljubno, konzervativno i suverenistički. S takvom snagom vjerujemo i u uspjeh ovih izbora u nedjelju i pozivamo sve građane Splita i Kaštela da u što većem broju izađu na izbore", poručila je Lozo.

Logarušić: "Ovo su izbori baš za malog čovjeka"

Predsjednica HSP-a Marina Logarušić podsjetila je kako je zajednički izlazak na kotarske izbore najavljen još u veljači. Vukovarska koalicija na splitske izbore izlazi u osam od ukupno 34 gradska kotara.

Posebno je naglasila ulogu kotarskih vijeća u rješavanju svakodnevnih problema građana.

"Ono što smo obećali u veljači ove godine, kada je bila konferencija Vukovarske koalicije u Zagrebu, da ćemo zajedno izaći na kotarske izbore u Splitu, to smo i ostvarili. Od 34 kotara mi izlazimo u osam. Za sve one koji misle da su ovo nebitni izbori, vjerujte mi, bitni su, jer ovo su izbori baš za malog čovjeka. Ako imate problem u svojem kvartu, svojoj ulici ili ispred svoje kuće, kome ćete se obratiti nego predsjedniku kotara", kazala je Logarušić.

Biloglav: "Upravljanje zajednicom treba krenuti od građana"

Saborski zastupnik Damir Biloglav Vukovarsku koaliciju opisao je kao okupljanje političkih stranaka sličnih pogleda koje su i ranije surađivale na izborima.

"Ova naša koalicija ovaj put prvi put izlazi na jednu vrstu izbora otkako postoji, međutim ovaj sastav koji ovdje vidimo već je i ranije izlazio na izbore. To je jedna prirodna koalicija, prirodna zajednica slično razmišljajućih političkih stranaka. Nije čudo da smo i ranije u ovom sastavu izlazili na izbore i postizali dobre rezultate, čemu se nadam i ovdje u Splitu", rekao je Biloglav.

Govoreći o ulozi gradskih kotareva i mjesnih odbora, naglasio je kako bi upravljanje lokalnom zajednicom trebalo počinjati od samih građana.

"Naš generalni stav je da upravljanje jednom zajednicom, kao što je grad, treba krenuti od najniže razine, dakle od građana. Građani moraju imati mjesto gdje mogu jasno artikulirati svoje stavove. Sve što se događa u jednoj zajednici trebalo bi krenuti od ljudi koji tu zajednicu čine. Ovo je prilika i poziv Splićanima da se uključe u ove izbore, da dobro poslušaju što su kandidati poručili i izaberu predstavnike koji imaju želju za komunikacijom s ljudima iz svojega kotara ili mjesnog odbora", poručio je Biloglav.

Klemenčić: "Koalicija je nastala zbog želje birača za zajedništvom"

Dominik Klemenčić kazao je kako je Vukovarska koalicija, prema njegovim riječima, nastala kao odgovor na želju dijela birača za političkim zajedništvom.

"Političari koji slušaju samo ankete, oni vode kampanju, a političari koji slušaju svoje birače, oni vode gradove i državu. Ova koalicija nije nastala zbog želje političara, nego zbog želje desnih birača za zajedništvom. U ime Hrvatskih suverenista pozivam sve birače iz Splita i Kaštela da u nedjelju izađu na izbore i svojim glasom pokažu da je zajedništvo put za budućnost Hrvatske desnice", rekao je Klemenčić.

Završni poziv građanima Splita i Kaštela

Na kraju konferencije Ante Lozo iz stranke Dom i nacionalno okupljanje uputio je završni poziv građanima Splita i Kaštela da u nedjelju izađu na izbore.

Poručio je kako će birači odlučivati o tome tko će ih predstavljati i baviti se pitanjima važnima za njihove gradske kotare i mjesne zajednice, kao i njihovim budućim razvojem.