"VUKOVAR U SPLITU" Posebna večer sjećanja na heroje Domovinskog rata: Stipo Majić - Pipo donosi svjedočanstvo o ratnim danima

U Splitu će se krajem listopada održati posebna večer posvećena sjećanju na žrtve i heroje Domovinskog rata. Udruga branitelja Hrvatskih željeznica Split organizira projekciju dokumentarnog filma "Srce Vukovara" i javnu tribinu pod nazivom "Vukovar u Splitu", na kojoj će o ratnim danima, žrtvi i važnosti očuvanja istine govoriti Stipo Majić - Pipo, suborac legendarnog zapovjednika Blage Zadre.

Program će se održati u četvrtak, 29. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Događaj se organizira ususret blagdanu Svih svetih te obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Mogu li se današnji mladi poistovjetiti s generacijom koja je branila Hrvatsku?

Organizatori ističu kako je cilj programa potaknuti razgovor o vrijednostima Domovinskog rata, očuvanju povijesne istine i prenošenju sjećanja na mlađe generacije. Mogu li se današnji mladi poistovjetiti sa svojim vršnjacima iz devedesetih godina? Što danas znači žrtva Vukovara i Škabrnje? Kako sačuvati uspomenu na dane ponosa, snage i ljubavi prema domovini? Upravo će ta pitanja biti u središtu javne tribine, a posebnost programa bit će mogućnost aktivnog sudjelovanja publike. Posjetitelji će pitanja moći postavljati javno, ali i anonimno.

Središnji gost večeri bit će Stipo Majić - Pipo, suborac Blage Zadre, jednog od najpoznatijih zapovjednika obrane Vukovara. Majić će kroz osobna svjedočanstva govoriti o ratnim iskustvima, stradanjima i hrabrosti hrvatskih branitelja te odgovarati na pitanja okupljenih.

Uz javnu tribinu, posjetitelji će imati priliku pogledati i dokumentarni film "Srce Vukovara". Voditelj programa bit će Pere Eranović, dok će organizacijsku i tehničku podršku, uključujući izradu promotivnih materijala, pružiti Hrvatsko nadzemlje.

Organizatori pozivaju građane da se pridruže

Iz Udruge branitelja Hrvatskih željeznica Split pozivaju građane, osobito mlade, da se pridruže ovom događaju i sudjeluju u razgovoru o Domovinskom ratu i njegovoj ostavštini. Organizatori naglašavaju kako je riječ o dostojanstvenom i poučnom programu kojim se želi odati počast žrtvama i herojima Domovinskog rata te sačuvati sjećanje na događaje koji su obilježili hrvatsku povijest. Projekt sufinancira Splitsko-dalmatinska županija.