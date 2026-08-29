Vukovar se puni Thompsonovim fanovima, očekuje se oko 100.000 ljudi: Kiša nije pokvarila atmosferu

Vukovar je od ranih jutarnjih sati u znaku velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se večeras održati u Gospodarskoj zoni. Posjetitelji pristižu iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz brojnih europskih zemalja, a organizatori očekuju oko 100.000 ljudi.

Kako se približava početak koncerta, gradske ulice sve su punije. Među okupljenima mogu se vidjeti brojne crne majice s Thompsonovim motivima, hrvatskim obilježjima te simbolima HOS-a.

Velik broj posjetitelja u Vukovar je stigao iz drugih dijelova Hrvatske, dok su neki zbog koncerta doputovali iz inozemstva.

Štandovi i posebna atmosfera diljem grada

Uoči večerašnjeg nastupa na više mjesta postavljeni su i prodajni štandovi na kojima se nude majice i drugi suveniri povezani s Thompsonom, hrvatskim zastavama i domoljubnim motivima.

Broj ljudi tijekom dana nastavlja rasti, a okupljene zasad nije omela ni kiša koja je počela padati.

Vrijeme bi, međutim, moglo obilježiti večerašnji koncert. Za područje Vukovara u predvečernjim i večernjim satima najavljena je mogućnost grmljavinskog nevremena.

Unatoč tome, posjetitelji nastavljaju pristizati, a Vukovar se priprema za večer u kojoj bi se na jednom mjestu moglo okupiti oko 100.000 Thompsonovih obožavatelja.

Kako izgleda trenutno stanje u Vukovaru pogledajte u fotogaleriji našeg Roka Pavlinušića.