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„Vukovar se ne zaboravlja”: Bulj pozvao Sinjane da se ujedine u sjećanju na žrtve

Poznati detalji programa
sinj-Vukovar

U Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je sastanak koji je sazvao gradonačelnik Miro Bulj s predstavnicima braniteljskih i civilnih udruga, a  tema sastanka bila je organizacija obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Program će započeti ujutro polaganjem vijenaca. U 9 sati vijenci će biti položeni kod Spomen-parka hrvatskih branitelja Domovinskog rata ispred zgrade Gradske uprave, a u 9.30 sati ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. U poslijepodnevnim satima, od 17 do 18 sati, na dogovorenim lokacijama u gradu palit će se svijeće. U 18 sati služit će se sveta misa u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, nakon koje slijede mimohod sjećanja do Vukovarske ulice te molitva i odrješenje kod Doma mladih.

Udruge koje su se uključile u organizaciju paljenja svijeća moći će ih preuzeti u utorak od 9 do 12 sati u zgradi Gradske uprave, a za preuzimanje svijeća i dogovor oko detalja potrebno je javiti se Filipu Ratkoviću na broj 098/537-651

Gradonačelnik Miro Bulj zahvalio je svim predstavnicima udruga na sudjelovanju i pozvao građane da se pridruže obilježavanju.

Pozivam sve Sinjanke i Sinjane da nam se pridruže. Dođimo, zapalimo svijeću i zajedno pokažimo koliko nam znači žrtva Vukovara i Škabrnje. Pokažimo zajedništvo u sjećanju na one koji su nam darovali slobodu. Ovo nije samo obilježavanje jednog datuma, nego naš dug prema onima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske. Želim da se i ove godine cijeli Sinj ujedini i pokaže svoje veliko srce. Vukovar se ne zaboravlja“, poručio je gradonačelnik Bulj.

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