Vukovar objavio priopćenje prije utakmice s Hajdukom, navijačima zabranjena obilježja na većini tribina

Vukovar će u 27. kolu SuperSport HNL-a na Gradskom vrtu ugostiti Hajduk.

Domaćin u susret ulazi kao posljednja momčad lige i bodovi su mu prijeko potrebni u borbi za opstanak. Uoči utakmice došlo je i do promjene na klupi – umjesto Silvija Čabraje momčad je preuzeo Tomislav Stipić.

S druge strane, Hajduk u završnicu sezone ulazi bez većih rezultatskih imperativa. Splićani su ispali iz Kupa od Rijeke, dok u prvenstvu deset kola prije kraja imaju deset bodova manje od vodećeg Dinama i 12 više od trećeplasirane Rijeke.

Unatoč tome, očekuje se velik broj navijača Hajduka na Gradskom vrtu. No, uoči susreta stigla je vijest koja će razočarati dio gostujućih navijača.

Naime, na svim tribinama osim gostujuće neće biti dopušteno unošenje i isticanje Hajdukovih obilježja.

Iz Vukovara su pojasnili da se radi o odluci Policijske uprave Osječko-baranjske županije. Za razliku od jesenskog dijela sezone, kada su navijači mogli nositi obilježja na svim tribinama, prelaskom na stadion Gradski vrt uvedena su stroža pravila.

„Sukladno odluci Policijske uprave Osječko-baranjske županije, na predstojećoj utakmici protiv HNK Hajduk Split, ali i na svakoj sljedećoj utakmici koju igramo na Gradskom vrtu u Osijeku, neće biti dozvoljeno unošenje niti isticanje obilježja navijača gostujuće momčadi na bilo kojoj tribini, osim na tribini namijenjenoj gostujućim navijačima (sjeverna tribina)“, objavili su iz kluba.

Dodaju kako je mjera donesena radi očuvanja javnog reda i sigurnosti te apeliraju na sve gledatelje da se pridržavaju uputa organizatora i sigurnosnih službi.