Vukovar – grad posebnog značenja na prigodnoj kovanici od 2 eura

Podijeli Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email

Vukovar, grad na Dunavu čije ime nosi snažnu povijesnu i simboličku vrijednost, zauzima posebno mjesto u hrvatskoj nacionalnoj baštini i kolektivnom sjećanju. Njegovi najprepoznatljiviji simboli od sada su ovjekovječeni i na prigodnoj kovanici od 2 eura „Grad Vukovar” . Hrvatska narodna banka pustila je 21. rujna 2026. godine u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura „Grad Vukovar” , izdanu u sklopu serije „Hrvatski gradovi”. Nacionalna strana kovanice donosi prikaz Vukovarskog vodotornja s hrvatskom zastavom na vrhu, uz rijeku Dunav, dva snažna obilježja grada koja povezuju njegovu povijesnu baštinu, identitet i neraskidivu povezanost s rijekom.

Autor likovnog rješenja nacionalne strane je akademski kipar Duje Matetić, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca .

Uz prigodnu optjecajnu kovanicu, Hrvatska kovnica novca pripremila je i posebna numizmatička izdanja – kovanicu u blister-pakiranju i kovanicu u kvaliteti otkova polirana ploča .

Izdanje u blister-pakiranju donosi kovanicu u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj, u posebno dizajniranom pakiranju koje omogućuje njezino sigurno čuvanje i atraktivno izlaganje. Kovanica u kvaliteti otkova polirana ploča dolazi u posebnoj kutiji s numeriranim certifikatom Hrvatske kovnice novca, a posebna tehnika izrade i pažljivo obrađene površine ističu detalje likovnog rješenja.

Prigodne kovanice od 2 eura „Grad Vukovar” u posebnom blister-pakiranju i u kvaliteti otkova polirana ploča bit će dostupne za kupnju putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 9. studenoga 2026. godine.

Dodatne informacije o izdanju i prodaji dostupne su na internetskoj stranici Hrvatske kovnice novca .