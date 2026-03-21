VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0-6: Šest različitih strijelca za golijadu u Osijeku; Livaja i Rebić moraju igrati skupa

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Hajduk je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, u 33. je minuti Brajković povećao prednost, u 47. je minuti zabio Rebić, u 64. Pukštas, a u 84. Šego. Vlasenko je u 89. minuti zabio autogol za konačnih 0:6 i veliku pobjedu Hajduka.

Hajdukov trener u ovom susretu nije mogao računati na Pajazitija koji je odradio posljednju od tri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Kup susretu s Rijekom. Također, u konkurenciji zbog četiri žuta kartona nije bilo ni Šarlije, a iz istog razloga u redovima Vukovara nije igrao Banovec.

Hajduk je pobijedio u oba dosadašnja susreta s Vukovarom 1991. U listopadu su Bijeli u Vinkovcima slavili s 1:0, a u prosincu su pobijedili s 2:1 na Poljudu.

Glavni je sudac utakmice bio Dario Bel, pomagali su mu Dino Knez i Marko Reljan, a četvrti je sudac bio Antonio Škobić – svi iz Osijeka. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Vedran Đurak.

U 4. je minuti zaprijetio Livaja, a nakon obrane Pintol je napravio prekršaj nad Hajdukovom desetkom. Bel je odmah pokazao na bijelu točku, nakon kraće VAR intervencije penal je potvrđen, a najstrožu je kaznu realizirao Livaja: svojom dobro poznatom panenkom matirao je vratara Pintola za 0:1. U 8. je minuti González pucao s druge strane, no Silić je obranio. Tri minute kasnije Vukovar je tražio penal nakon Skelinova igranja rukom dok je bio na tlu, no VAR se nije oglasio. U 13. je minuti Pukštasov udarac glavom obranio Pintol.

U 16. je minuti Puljić bio u prilici, međutim označeno je zaleđe. Dvije je minute kasnije požutio Marešić nakon prekršaja nad Tadićem. U 25. je minuti Živković laktom udario Guillamóna u vrat, dosuđen je slobodni udarac, a Brajković je u nastavku akcije pogodio domaćeg igrača. Tri je minute kasnije Krovinović pokušao odigrati na 5 metara, no nije uspio.

U 33. je minuti Hajduk udvostručio vodstvo: Livaja je dodao nečuvanom Rebiću, on proslijedio na pet metara do Brajkovića koji je zatresao mrežu za 0:2. Pet je minuta potom Brajković imao 1 na 1 s Pintolom, ali pao je, ništa nije bilo dosuđeno. U 39. je minuti Vukovar imao korner, a nakon dodavanja Gurlica je pucao, Silić se dobro opružio i odbio u novi korner, međutim Hajdukova je obrana poslala loptu u aut. Pet je minuta kasnije pokušao Krovinović, obranio je Pintol. Minutu nakon zaprijetio je i Rebić, otišlo je pored gola.

U dvije minute dvominutne sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na predah otišlo s rezultatom iz 33. minute.

Drugo je poluvreme krenulo s izmjenama u redovima Vukovara: Vlasenko i Čabrajić zamijenili su Čaića i Eleza. U 47. je minuti Hajduk ponovno zatresao mrežu: Brajković je povukao prema naprijed i dodao Rebiću koji je matirao nemoćnog Pintola za 0:3. Tri je minute kasnije Pukštas pucao, obranio je Pintol. U 56. je minuti Sigur ubacio prema Livaji, on je pucao glavom, no dosuđeno je zaleđe.

U 60. je minuti Hrgović ubacio na 5 metara, Livaja je gurnuo loptu, no Pintol je obranio. S druge je strane odmah González jurio prema Siliću koji je obranio njegov pokušaj. Minutu je potom Melnjak zamijenio Hrgovića. U 63. je minuti Krovinović pucao preko gola.

U 64. je minuti Hajduk povećao prednost: Pukštas je osvojio loptu, dodao za Livaju, on krenuo prema naprijed i dodao Pukštasu koji je ostao nečuvan i poslao loptu u mrežu za 0:4. Tri minute kasnije Bamba i Šego zamijenili su strijelce Brajkovića i Livaju. Potom su u 73. minuti obje momčadi napravile dvostruku izmjenu: kod Hajduka su izišla preostala dva strijelca, Rebić i Pukštas, zamijenili su ih Durdov i Kalik. Kod Vukovara iz igre izišli su Živković i Bosec, a ušli su Butić i Çalhanoğlu.

U 80. je minuti Hajduk imao korner, no Pintol je uhvatio visoku loptu. Minutu je nakon Šego glavom pucao pored gola. U 84. je minuti pao novi pogodak: Bamba je dodao Melnjaku, on je stigao uhvatiti i produžiti do Šege koji je zatresao mrežu za 0:5. Minutu je potom Bamba pogodio gredu. U 89. je Šabanović zamijenio Tičinovića, a u istoj se minuti minuti mreža Vukovara ponovno zatresla: Krovinović je pucao, a Vlasenko je nakon obrane odbio loptu u vlastitu mrežu za konačnih 0:6 i kraj utakmice.

VUKOVAR 1991: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Čaić, Gurlica, Tičinović - Špoljarić, González - Puljić

Klupa: Bulat, Vlasenko, Biljan, Çalhanoğlu, Čabrajić, Šabanović, Butić, Klanac, Bugas

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Gabrić, Diallo, Kalik, Šego, Raçi, Melnjak, Bamba, Durdov, Skoko