VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0-2: Livaja zabio za vodstvo, Brajković povećao prednost

Hajduk danas s početkom od 15 sati igra s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Trenutačni je rezultat 0:2 za Hajduk koji je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, a u 33. je minuti Brajković povećao prednost.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 10 bodova manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke. Posljednji susret Hajduk je odigrao u nedjelju kada je na Poljudu s 2:1 svladao Lokomotivu. Pogotke za Bijele u tom dvoboju postigli su Livaja i Rebić.

Hajdukov trener u ovom susretu sigurno ne može računati na Pajazitija koji odrađuje posljednju od tri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Kup susretu s Rijekom. Također, u konkurenciji zbog četiri žuta kartona nema Šarlije. Iz istog razloga u redovima Vukovara neće igrati Banovec.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel, pomagat će mu Dino Knez i Marko Reljan, a četvrti je sudac Antonio Škobić – svi iz Osijeka. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Vedran Đurak.

U 4. je minuti zaprijetio je Livaja, a nakon obrane Pintol je napravio prekršaj nad Hajdukovom desetkom. Bel je odmah pokazao na bijelu točku, nakon kraće VAR intervencije penal je potvrđen, a najstrožu je kaznu realizirao Livaja: svojom dobro poznatom panenkom matirao je vratara Pintola za 0:1.

U 19. je minuti požutio Marešić.

U 33. je minuti Hajduk udvostručio vodstvo: Livaja je dodao nečuvanom Rebiću, on proslijedio na pet metara do Brajkovića koji je zatresao mrežu za 0:2.

VUKOVAR 1991: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Čaić, Gurlica, Tičinović - Špoljarić, González - Puljić

Klupa: Bulat, Vlasenko, Biljan, Calhanoglu, Čabrajić, Šabanović, Butić, Klanac, Bugas

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Gabrić, Diallo, Kalik, Šego, Raçi, Melnjak, Bamba, Durdov, Skoko