VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0-2: Bijeli vođeni pogocima Livaje i Brajkovića na predah odlaze s prednošću

Hajduk danas s početkom od 15 sati igra s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 0:2 za Hajduk koji je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, a u 33. je minuti Brajković povećao prednost.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 10 bodova manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke. Posljednji susret Hajduk je odigrao u nedjelju kada je na Poljudu s 2:1 svladao Lokomotivu. Pogotke za Bijele u tom dvoboju postigli su Livaja i Rebić.

Vukovar 1991 drži posljednje mjesto prvenstvene tablice s 4 boda manje od pretposljednjeg Osijeka. U posljednjem kolu poraženi su s 2:0 na gostovanju u Varaždinu te se klub nakon utakmice razišao s dosadašnjim trenerom Silvijem Čabrajom. Pred kraj tjedna glavnim trenerom imenovan je Tomislav Stipić koji će debitirati na klupi u današnjem dvoboju.

Hajdukov trener u ovom susretu sigurno ne može računati na Pajazitija koji odrađuje posljednju od tri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Kup susretu s Rijekom. Također, u konkurenciji zbog četiri žuta kartona nema Šarlije. Iz istog razloga u redovima Vukovara neće igrati Banovec.

Hajduk je pobijedio u oba dosadašnja susreta s Vukovarom 1991. U listopadu su Bijeli u Vinkovcima slavili s 1:0, a u prosincu su pobijedili s 2:1 na Poljudu.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel, pomagat će mu Dino Knez i Marko Reljan, a četvrti je sudac Antonio Škobić – svi iz Osijeka. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Vedran Đurak.

U 4. je minuti zaprijetio Livaja, a nakon obrane Pintol je napravio prekršaj nad Hajdukovom desetkom. Bel je odmah pokazao na bijelu točku, nakon kraće VAR intervencije penal je potvrđen, a najstrožu je kaznu realizirao Livaja: svojom dobro poznatom panenkom matirao je vratara Pintola za 0:1. U 8. je minuti González pucao s druge strane, no Silić je obranio. Tri minute kasnije Vukovar je tražio penal nakon Skelinova igranja rukom dok je bio na tlu, no VAR se nije oglasio. U 13. je minuti Pukštasov udarac glavom obranio Pintol.

U 16. je minuti Puljić bio u prilici, međutim označeno je zaleđe. Dvije je minute kasnije požutio Marešić nakon prekršaja nad Tadićem. U 25. je minuti Živković laktom udario Guillamóna u vrat, dosuđen je slobodni udarac, a Brajković je u nastavku akcije pogodio domaćeg igrača. Tri je minute kasnije Krovinović pokušao odigrati na 5 metara, no nije uspio.

U 33. je minuti Hajduk udvostručio vodstvo: Livaja je dodao nečuvanom Rebiću, on proslijedio na pet metara do Brajkovića koji je zatresao mrežu za 0:2. Pet je minuta potom Brajković imao 1 na 1 s Pintolom, ali pao je, ništa nije bilo dosuđeno. U 39. je minuti Vukovar imao korner, a nakon dodavanja Gurlica je pucao, Silić se dobro opružio i odbio u novi korner, međutim Hajdukova je obrana poslala loptu u aut. Pet je minuta kasnije pokušao Krovinović, obranio je Pintol. Minutu nakon zaprijetio je i Rebić, otišlo je pored gola.

U dvije minute dvominutne sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na predah otišlo s rezultatom iz 33. minute.

VUKOVAR 1991: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Čaić, Gurlica, Tičinović - Špoljarić, González - Puljić

Klupa: Bulat, Vlasenko, Biljan, Çalhanoğlu, Čabrajić, Šabanović, Butić, Klanac, Bugas

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Gabrić, Diallo, Kalik, Šego, Raçi, Melnjak, Bamba, Durdov, Skoko