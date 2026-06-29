"Vukao je klub. Istina, nekad je bio, što isto nije dobro - i iznad Hajduka"

U veljači 2021. godine Marko Livaja vratio se u splitski Hajduk. I probudio 'majstora s mora', punio tribine, praznio police... I vratio vjeru Hajdukovim navijačima da mogu do naslova prvaka, prvog nakon 2005. godine.

Međutim, to s Livajom nisu dočekali, jer Hajduk je ovog ponedjeljka odlučio prekinuti suradnju s igračem koji je za Bile odigrao 202 utakmice i zabio 104 gola. Pri tom i upisao 50 asistencija.

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Naravno, među Hajdukovim pukom došlo je do podjele, neki su taj potez odobrili, mnogi nisu. A evo što je na tu temu rekao Zoran Vulić, bivši igrač, potom i trener Hajduka, novinarima tportala.

'Možda bi to bilo bolje i ne komentirati. Ali ja ću reći, Livaja je zadnjih pet godina probudio Hajduk. Doveo je publiku, prodao dresova, suvenira, dakle i punio blagajnu kluba. I ovaj njegov učinak, u 200-tinjak utakmica, 100-tinjak golova, to će rijetko tko ponoviti. Daj Bože da se prevarim, ali zbilja ne znam kada će to netko napraviti. Znači, Livaja je taj koji je vukao Hajduka. Istina, nekad je bio, što isto nije dobro - i iznad Hajduka. Sve mane Hajduka skrivane su iza Livaje', počeo je Vulić, te nastavio.

'Meni je žao, jer sam hajdukovac, da gubimo takvog igrača. Meni je žao da se to događa u Hajduku. Ljudi koji su to odlučili, moraju objasniti zašto je to tako. Ne bih volio da je to ciljano, iako nekako sve vodi prema tome. Ali mislim da Hajduk ne bi smio gubiti hajdukovce. Ja o Livaji ne mogu reći niti jednu lošu riječ. Osobno ga ne poznajem, ali nogometaš je vrhunski. Znači, reći nešto loše o njemu kao nogometašu, više ne bi imalo smisla da komentiram nogomet.

Livaja je, ponavljam ponekad bio iznad kluba. Ali ne zato što je to htio biti. Skrivali su se iza njega. On kada je došao bio je svjetla točka Hajduka. Žao mi je, krivo mi je, moglo s eje to napraviti na ljudskiji i gospodskiji način. Iako disciplinu trebamo održavati. Čim si profesionalac, mora biti i discipline. Ali nekad morate nešto i 'ne vidjeti'', poručio je Zoran Vulić.