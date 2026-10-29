Vugava i vinari Visa 2026: Kušanje mladih vina i promišljanje o budućnosti bugave

U subotu, 31. listopada 2026., u sklopu Sabatine u Podšpilju održat će se stručno kušanje mladih vugava „BUGAVA 2026 WINE TASTING”.

Organizatori događanja u sklopu ovog zajedničkog projekta su Turistička zajednica grada Visa, Turistička zajednica grada Komiže i UNESCO Global Geopark Viški arhipelag, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Kušanje se organizira kao stručno ocjenjivanje naslijepo prema ocjenjivačkim listićima OIV-a (100 bodova), u skladu s protokolom koji časopis Vinske zvijezde kontinuirano primjenjuje u Hrvatskoj. Ocjenjivačko povjerenstvo čine: dr. sc. Goran Zdunić, predsjednik povjerenstva (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split); Ema Rakuljić, dipl. ing. agr., enologinja i certificirana ocjenjivačica vina (Split); Davor Šestanović, dipl. ing. agr., certificirani ocjenjivač vina (HAPIH); Ilda Stanojević, dipl. ing. agr, ocjenjivačica (Komiža, Vis); Alen Zadravec, ing. agr., tehnolog i konzultant te Maurizio Bellafontana, sommelier & konzultant (Italija).

Nakon ocjenjivanja slijedit će donošenje zajedničkog zaključka o berbi 2026. i stručna procjena kvalitete. Razgovor „Bugava jučer, danas, sutra – izazovi od vinograda do stola” održat će se uz nazočnost vinara, a stručni dio programa zaokružit će tema „Bugava 365 – cjelogodišnji doživljaj destinacije”, posvećena ulozi izvorne sorte u turističkoj ponudi Visa i povezanosti geoloških posebnosti s autentičnošću vinskog podneblja.

„U središtu su vinari Visa i njihova vugava. ‘Bugava 2026 Wine Tasting’ jedno je od ključnih programskih događanja projekta Vinske staze otoka Visa: njime razvijamo autentična iskustva koja podupiru lokalnu poljoprivredu i potvrđuju vinsku tradiciju kao dio kulturne baštine otoka. Partnerstvo s časopisom Vinske zvijezde osigurava transparentno ocjenjivanje te usporedive rezultate. Usporedno trasiramo vinsku rutu koja povezuje podrume, proizvođače lokalnih proizvoda, ugostitelje i edukativne sadržaje”, poručuju organizatori.

Stručni program – osnovne informacije

Vrijeme i mjesto: subota, 31. listopada 2026., u 11:30 sati, u sklopu Sabatine u Podšpilju na otoku Visu.

Sadržaj: kušanje mladih vina vugave, edukativno predavanje i okrugli stol u sklopu projekta „Vinske staze otoka Visa”.

Metodologija: ocjenjivanje naslijepo prema sustavu OIV-a sa 100 bodova; organizacija i provedba prema protokolu Vinskih zvijezde (primjenjuje se kontinuirano od 2014. godine)

Sabatina je tradicionalna proslava završetka jematve u Podšpilju. Ovogodišnji prigodni program obuhvaća turnire u balotama, briškuli i trešeti te ekipno natjecanje u kuhanju divljači, uz pečene srdele i stol „ol štajuna”. Naravno, vina neće nedostajati. Nastupa zbor Gradske glazbe Vis, a program završava koncertom, plesom i bogatom tombolom. Organizator Sabatine je Udruga Lavurat za poja.