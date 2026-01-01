Vuco raspametio publiku u Kaštelima, pogledajte kako je bilo na njegovom koncertu

Siniša Vuco večeras je priredio spektakularan koncert svojim sugrađanima. Ovaj Kaštelanin u sklopu Adventa u Kaštelima poklonio je koncert za pamćenje te pri samom izlasku na binu nastao je show, onako kako to samo Vuco napravi.

- Znam da ponekad puno pričam, ali mater mi je rekla - pričaj, samo nemoj pit, našalio se Vuco na svoj račun.

Okupljenim Kaštelanima zaželio je sretnu Novu godinu te zahvalio Gradu Kaštela i TZ Kaštela što su ga i ove godine ugostili na Adventu.

- Moram posebno vama zahvaliti, draga publiko jer da nema vas ne bi bilo ni mojih pjesama. Drago mi je što ste tu u ovolikom broju, što me volite i pjevate sa mnom, kazao je Vuco.

Koncert je trajao više od dva sata, uživao je Vuco, ali uživala je i publika. U jednom trenu nastala je i bakljada, totalni delirij u publici, a Vuco je nastavio nizati hit za hitom.

'Tražena si roba", "Sanja", "Pijanica" i mnogi hitovi našli su se na večerašnjem repertoaru, ali i poznati hitovi Halida Bešlića, Merlina i Bijelog dugmeta.