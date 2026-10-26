Vuco će pjevati na jednom od najvećih novogodišnjih dočeka u Dalmaciji: "Sve druge gradove sam odbio"

Siniša Vuco javio se danas svojim pratiteljima iz sunčane Italije, gdje trenutačno boravi, i objavio vijest koja će neke njegove obožavatelje razočarati. Naime, popularni splitski glazbenik ove zime neće održavati uobičajene koncerte niti nastupati na adventskim događanjima, iako je, sudeći prema njegovim riječima, poziva bilo sa svih strana.

No, dvije iznimke ipak postoje, a jedna će posebno razveseliti njegove obožavatelje u Dalmaciji.

Zahvalio Splitu, Solinu, Trogiru, Zadru, Dubrovniku...

„Najveći pozdrav svim mojim pratiteljima, mojoj publici općenito i svima onima koji će pogledati ovaj video”, započeo je Vuco, a potom krenuo nabrajati gradove i krajeve iz kojih su stizali pozivi za nastupe.

„Prvenstveno se zahvaljujem gradu mome Splitu, zahvaljujem se Solinu, Trogiru, Zadru, Hercegovini, Dubrovniku, gdje sam pjevao dva Božića, našem Klisu, Zagrebu i Varaždinu. Sve su to gradovi gdje sam morao reći ne jer ovu zimu ne radim koncerte ni advente”, poručio je.

Ipak, za jedno mjesto u Dalmaciji odlučio je napraviti iznimku.

„U mojim Kaštelima radimo doček Nove godine!”

„Ali imamo jednu feštu ovu zimu koja nije klasični koncert. To je u mojim Kaštelima, gdje ću ja sa svojim bendom svirati doček Nove godine”, najavio je Vuco.

Tako je potvrdio da će 31. prosinca 2026. godine sa svojim bendom nastupiti u Kaštelima i ondje s publikom ispratiti staru i dočekati novu godinu.

Pozvao je sve obožavatelje iz Dalmacije i ostatka Hrvatske da mu se pridruže na novogodišnjem slavlju.

„Kad vama bude zima, meni će biti lito!”

Osim najave nastupa, Vuco je otkrio i ponešto o svojim privatnim planovima.

„Sve ostalo, ne radim koncerte. Počinjem u šestom mjesecu 2027. godine”, kazao je, a zatim objasnio odakle se javlja.

„Pozdravljam vas ovdje iz mog doma, iz mog stana u Italiji. U dvanaestom misecu mislim da ćemo malo na Karibe. Znate, kad vama bude zima, meni će biti lito”, poručio je dobro raspoloženi glazbenik.

Dok će se tako dio njegove publike grijati uz adventske kućice, Vuco bi, prema vlastitim najavama, prosinac mogao provesti u znatno toplijim krajevima.

Još jedna iznimka: Živo Blato u Zagrebu

Ipak, Kaštela neće biti jedina prilika da ga publika čuje prije ljeta.

Vuco je najavio i 29. siječnja 2027. godine u zagrebačkoj Tvornici kulture, gdje će nastupiti sa svojim projektom Živo Blato.

„Tu je jedna meni velika poslastica. Što kazati nego 29. siječnja, Zagreb, Tvornica kulture, Živo Blato”, poručio je.

Nakon tih nastupa redovitijim koncertnim aktivnostima planira se vratiti u lipnju 2027. godine.

Za kraj je najavio i nove obavijesti te iznenađenja, a svojim se pratiteljima oprostio uz prepoznatljivu vedrinu.

„Živjeli, Bog! Pozdravljam vas iz sunčane Italije. Bella Italia!”

Ako je suditi prema njegovoj poruci, Vuco je za ovu zimu odabrao nešto mirniji raspored, uz dva velika glazbena susreta s publikom. A nakon toga, kako sam najavljuje, ponovno se vide na ljeto