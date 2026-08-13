Vučković žestoko prozvala Benčić i Hajdaša Dončića: "Te ljude su izdali, sada se dolaze naslikavati"

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković oštro je reagirala na konferenciju za medije koju Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić održavaju u Poznanovcu na temu otpada. Vučković ih je optužila da se sada, kada je postupak sanacije pokrenut, "dolaze naslikavati".

"Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije"

Vučković je u objavi podsjetila da su i Benčić i Hajdaš Dončić iz Krapinsko-zagorske županije, pri čemu je Benčić upravo iz Poznanovca. "Sandra Benčić i Hajdaš Dončić danas u Poznanovcu drže konferenciju za medije o otpadu. Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić upravo iz tog mjesta", napisala je Vučković.

Potom je otvorila pitanje jesu li razgovarali s mještankama koje su, prema njezinim riječima, pokrenule udrugu zbog problema s nelegalnim odlaganjem otpada.

Vučković: "Dozvolu je čak četiri puta izdala županija"

"Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada za što je dozvolu čak četiri puta izdala županija. Tamo negdje od 2020. do 2023.", navela je ministrica. Vučković tvrdi da je osobno bila u Poznanovcu i razgovarala s tamošnjim stanovnicima te da su nakon toga osigurana sredstva za sanaciju. "Bila sam u Poznanovcu, razgovarala s ljudima. Osigurali smo sredstva i pokrenuli nabavu za postupak sanacije", poručila je.

"Benčić, Hajdaš i njima slični su te ljude izdali"

Na kraju objave Vučković je uputila posebno oštru poruku Benčić i Hajdašu Dončiću, optužujući ih da se pojavljuju tek sada kada je rješavanje problema, prema njezinim riječima, već izvjesno. "Benčić, Hajdaš i njima slični su te ljude izdali! Sada, kad je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati", napisala je Vučković.