Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković oglasila se nakon kritika Građanske inicijative „Gospić je naš dom”, koja je premijera Andreja Plenkovića prozvala zbog izjava o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću tijekom govora na Općem saboru HDZ-a u Šibeniku.

Iz inicijative smatraju da je premijer umanjio ozbiljnost problema nazvavši ga „najmanjom sitnicom”, zabrinutost građana opisao kao „pumpanje”, a onečišćenje ispod odlagališta kao „neminovno”.

Vučković je na kritike odgovorila objavom na Facebooku, u kojoj je otvoreno podržala premijerov govor.

„Kao ministrica zaštite okoliša, pljeskala sam jučer predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću dok sam slušala govor, između ostalog, i dok je govorio o Lici i nezakonito odloženom otpadu čije je otklanjanje u tijeku”, napisala je ministrica.

Vučković: Pojedinci su pokušali usporiti sanaciju

Ministrica je naglasila da je u Gospiću počinjen zločin protiv okoliša koji su otkrile nadležne hrvatske institucije. Prema njezinim riječima, pripreme za sanaciju započele su čim su se za to stekli uvjeti, a javnosti su dostupni svi podaci koji se mogu objaviti. Dodala je da se kontinuirano prate relevantni pokazatelji stanja okoliša te kvalitete vode, zraka i hrane.

Ustvrdila je i da su pojedinci pokušavali prikriti odgovorne, prebaciti krivnju na nevine, usporiti uklanjanje otpada i narušiti sustav gospodarenja otpadom, ali da u tome nisu uspjeli.

Problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću ocijenila je znatno lakšim za rješavanje od izazova s kojima se država suočavala tijekom obnove nakon potresa, pandemije, gospodarskog oporavka i uspostave sustava obrane od poplava u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Vučković tvrdi da su postupci sanacije na drugim lokacijama provedeni brže, uz manje troškove i bez ponavljanja javnih nabava. Gospićki slučaj, prema njezinim riječima, razlikuje se zbog djelovanja pojedinaca koji su sustavno otežavali postupak, zanemarujući javni interes.

Osvrnula se i na mjerenje koncentracije PFAS-a u krvi manjeg broja stanovnika Gospića, propitujući motive organizatora takvih testiranja. Pritom je povukla paralelu sa zagrebačkim Jakuševcem, istaknuvši da među stanovnicima u okolici tog odlagališta nisu provedena takva mjerenja.

„Politička akcija ima politički odgovor”, poručila je ministrica.

Građanska inicijativa „Gospić je naš dom” ranije je u nedjelju uputila otvoreno pismo u kojem je oštro kritizirala Plenkovićev istup. Smatraju da njegove riječi nisu bile rezultat nespretnog izražavanja niti su izvučene iz konteksta, već predstavljaju promišljenu političku poruku.

Posebno ih je zasmetalo što je premijer problem tisuća tona opasnog otpada nazvao sitnicom, uz pljesak okupljenih, među kojima su bili i Ličani.

Takav istup smatraju izrugivanjem stanovnicima koji godinama žive u blizini opasnog otpada, ali i zanemarivanjem odgovornosti države prema vlastitim građanima.

Reagirali su i na Plenkovićevu izjavu da se od otpada u Lici „još nitko nije niti prehladio”, upozorivši da se posljedice onečišćenja tla i vode mogu manifestirati tek nakon više godina.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću nalazi se oko 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima te približno 33.000 tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada.

Ministrica Vučković u četvrtak je izvijestila da je odabran izvođač za uklanjanje rasutog otpada te da se čeka suglasnost Vlade. Rok za dostavu ponuda za sanaciju zakopanog otpada istječe 30. studenoga.