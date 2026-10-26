Vučićev pad odjeknuo i u Hrvatskoj: Zagrebački politolog otkrio zašto je ovo velika vijest za Srbiju

Politički preokret u Srbiji, gdje je na prijevremenim parlamentarnim izborima studentska lista odnijela pobjedu nad Aleksandrom Vučićem, izazvao je brojne reakcije i izvan granica te zemlje. Među onima koji su komentirali izborni rasplet je i poznati hrvatski politolog, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović.

On je poručio kako je Vučićev pad odlična vijest za Srbiju, istaknuvši važnost građanskog angažmana i snage studentskog pokreta koji je uspio izazvati dugogodišnju vlast.

- Razbuđena energija želje za životom u slobodnom društvu u Srbiji je dovela do impresivne pobjede Studentske liste nad Aleksandrom Vučićem i njegovom partijom (SNS). To je odlična vijest za Srbiju i za demokraciju - i primjer kako se pruža otpor autoritarnom sistemu vlasti, korupciji, ponižavanju građana i njihova zdravog razuma. Velike čestitke pobjednicima. Za Srbiju, ali i za demokraciju općenito, ovo je velik događaj, koji vraća smisao aktivnom građanstvu i daje nadu da je promjena moguća.

Za šire analize bit će vremena - sada pažljivo pratimo način prelaska vlasti u ruke pobjednicima, te detaljnije oblikovanje politika kojima će SL na vlasti upravljati zemljom. Pratimo i što će se događati sa SNS-om, koji je i dalje najveća partija u zemlji - jer Studentska lista nije partija, a ostale su stranke postale izvan-parlamentarne. Paradoksalno je da ni SNS (makar formalno gledano) nema svoju listu u parlamentu: to je personalizirana lista pod imenom svog predvodnika, dok se ime partije ne spominje. Slijedi li nam neki nepartijski sistem, ili će se partije obnoviti, a SL pretvoriti u jednu od njih? Ili će se rastvoriti na više partija? Ili biti neka de facto partija koja se ne naziva tako (stari trik iz socijalističkog perioda). Ovaj slučaj otvara i pitanje: trebaju li nam partije ili je bolje bez njih.

Tko će biti vlast - tko je, zapravo, pobijedio: to ostaje da se vidi. Najjednostavniji odgovor je: "narod" ili "studenti" - no, kako će se dalje iskazivati u politici? Referendumima? Protestima? Klasičnom politikom? Revolucijom, jer SL liči na neki "narodno-oslobodilački pokret", s prilično konspirativnim metodama unutarnjeg upravljanja? Delegiranjem upravljanja vladi, uz zadržavanje "veto-moći" u svojim rukama?

Ta su pitanja - i brojna druga - pred nama - ali za njih sada ima vremena. Velika je pobjeda postignuta, narod se pokazao (čak i kad je na prvi pogled bio nepolitičan i naizgled antipolitičan) kao moćan akter - što ne znači ni izbliza da je homogen, niti bi bilo dobro (ni moguće) da jest. Sretno, narode Srbije - napisao je.

— Dejan Jovic (@DejanFpzg) October 26, 2026