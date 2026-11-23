Šef zastupničke skupine SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je da bi u slučaju pokušaja njegova uhićenja započeo štrajk glađu, tvrdeći da bi tada milijun ljudi izašlo na ulice. Gostujući na televiziji Pink, poručio je da nema namjeru bježati niti se skrivati, piše Nova.rs.

Vučić je, govoreći o Studentskoj listi i mogućnosti svojeg uhićenja, optužio političke protivnike da žele nauditi ljudima koje mrze.

"A što ćete onda raditi s milijun ljudi na ulici istog trenutka kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika (Tepić) i Boško (Obradović) da se zafrkavam, da jedem kolače navečer i voće tijekom dana. Nemam nikakav problem s tim. Mislili su da ću bježati, da ću se skrivati", rekao je Vučić.

Odluka o predsjedničkim izborima 13. prosinca

Vučić je najavio i da će SNS na stranačkoj skupštini 13. prosinca odlučiti hoće li sudjelovati na predsjedničkim izborima. Osobno je, kako je rekao, skloniji odluci da stranka ne izađe na izbore jer ne želi političkim protivnicima dati legitimitet.

"Zašto bismo mi to radili dok naše ljude progone, maltretiraju i šikaniraju? Sasvim je moguće da stranka donese i drukčiju odluku", kazao je.

Govoreći o izbornom porazu, ocijenio je da SNS može ostvariti bolji rezultat na sljedećim izborima, ali da se prethodno mora promijeniti, priznati vlastite pogreške i biti objektivan prema sebi.

Tvrdi da je dobio prijetnje od vračarskog klana

Tijekom istog gostovanja Vučić je tvrdio da je prethodnog dana dobio prijetnju smrću od vračarskog klana. Rekao je da prijetnje neće prijaviti policiji jer nema povjerenja u nju, optuživši pritom ulicu i Studentsku listu da su preuzele kontrolu nad policijom.

"Ja njima nemam što prijaviti, ne samo zato što nemam povjerenja, već zato što znam za koga ti ljudi rade", rekao je Vučić.

Naveo je da je poruka koju je dobio bila jasna i nedvosmislena te da mu je zaprijećeno likvidacijom. Optužio je policiju da nije uhitila pripadnike tog klana.