Vučić sprema protunapad? Bivši član Otpora upozorava: "Dolazi brže nego što mislite, sve smo to već vidjeli!"

Bivši član pokreta Otpor Ivan Marović upozorio je da bi vlast Aleksandra Vučića, unatoč izbornom porazu, mogla krenuti u protunapad brže nego što se očekuje, koristeći političke krize i nacionalna pitanja kako bi oslabila protivnike i produbila podjele u društvu.

„Jeste li spremni za protunapad? Dolazi, to je sigurno, a sudeći prema Vučićevu govoru u nedjelju, stići će brže nego inače. Poslušajmo taj govor. Za razliku od Miloševića, koji je rekao da će se igrati s unukom, što govori Vučić? Ne nama, naravno, nego svojima”, započeo je Marović niz objava na društvenoj mreži X.

Osvrćući se na Vučićev nedjeljni govor, Marović je ocijenio da je bivši predsjednik Srbije pokazao prkos, ali ne i snagu, napominjući kako njegovo javno nezadovoljstvo ne treba tumačiti kao znak slabosti, piše Nova.rs.

„Taj je govor prkosan, ali ne i moćan. Vučić se i dalje žali, baš kao što se žalio dok je bio na vlasti. Zato govori o američkoj dubokoj državi. No, njegovo jadikovanje nije znak slabosti, kao što nije bilo ni svih ovih godina. Vučić zna s kim ima posla i poznaje slabe točke studentskog pokreta”, poručio je Marović.

Prema njegovoj procjeni, Vučić će najprije pokušati ublažiti posljedice političkog pada i izbjeći kaznenu odgovornost, a potom oslabiti novu vladajuću garnituru te eventualno izazvati podjele unutar nje.

„Iskorištavanjem tih slabosti pokušat će preokrenuti situaciju. Najprije će nastojati ublažiti pad i izbjeći kaznenu odgovornost, a zatim oslabiti novu vladajuću ekipu i možda izazvati raskol unutar nje. Te su slabosti iste kao i prije četvrt stoljeća: legalizam i nacionalni interes”, naveo je Marović.

U nastavku objava na društvenoj mreži X dodatno je pojasnio svoju procjenu

„Legalizam sam po sebi nije slabost. Pravda je spora, ali dostižna, čak i kada je netko pokušava opstruirati. Zato je nacionalni interes ključan. Nitkovi se redovito izvlače. Dogodit će se neka kriza, neki incident, nešto što će zahtijevati pozornost ne samo vlasti nego i cjelokupne javnosti.”

Kako je objasnio, takva bi kriza ili incident mogli poslužiti kao povod za okupljanje javnosti oko nacionalnih pitanja, čime bi političke razlike privremeno pale u drugi plani, piše Nova.rs.

„Zbog te krize morat ćemo na trenutak ostaviti po strani svoje razlike i usmjeriti snagu prema zajedničkom cilju jer je Srbija ugrožena. Samo taj jedan trenutak bit će dovoljan. Tu će nas testirati, a ako prođu taj test, sve ostalo postaje rutina: produbljivanje podjela i poticanje razočaranja”, istaknuo je Marović.

Na kraju je podsjetio na politička zbivanja u Srbiji nakon pada Slobodana Miloševića, povlačeći paralelu s mogućim budućim razvojem događaja.

„Sve smo to već vidjeli, baš kao što smo već vidjeli i ovu kampanju, za koju se tvrdilo da nikada ništa slično nije viđeno u povijesti svijeta. U našem slučaju, radikalima su trebale tri godine da 2003. postanu pojedinačno najveća stranka u Srbiji. Trebalo im je još deset godina da pobijede na izborima 2012. Vučić se nada da će ovaj put sve ići brže”, zaključio je Marović.